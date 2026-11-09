Piogge diffuse per tutta la settimana, soprattutto al Centro-Nord

Sono previste piogge diffuse su tutta l'Italia a causa dell'arrivo di due perturbazioni atlantiche: la prima tra oggi e mercoledì 11 novembre e la seconda tra giovedì 12 e venerdì 13. Lo indicano le previsioni di Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it. Per l'inizio della settimana si prevede quindi un incremento della copertura nuvolosa a Nord, con piogge sparse e neve sulle Alpi a quote comprese fra 1.500 e 1.700 metri e temperature massime in pianura tra 10 e 14°C. Al Centro nuvolosità in aumento sul versante tirrenico "in un contesto inizialmente asciutto" e temperature massime tra 13 e 17°C, mentre al Sud e sulle Isole condizioni di stabilità con ampie schiarite e valori diurni tra 18 e 21°C. Martedì 10 novembre l'avanzamento della prima perturbazione porterà piogge su Liguria e regioni centrali, "a fronte di una variabilità asciutta al Meridione con temperature stazionarie" e per mercoledì ancora piogge sulla Liguria, in particolare nello Spezzino e nell'alta Toscana, mentre al Sud prevarranno cieli poco o parzialmente nuvolosi e venti di Scirocco e Libeccio con raffiche tra 40 e 50 km/h e moto ondoso in crescita con onde alte fra 1,5 e 2 metri sul Mar Ligure e sul Tirreno. Giovedì 12 novembre è atteso l'arrivo della seconda perturbazione, con piogge al Centro-Nord e possibili nubifragi sulla Liguria. Attesi venti di Libeccio fino a 60-70 km/h e moto ondoso fino a mare agitato, con onde comprese tra 2,5 e 3 metri in mare aperto. "L'instabilità - conclude la nota - persisterà tra venerdì e le prime ore di sabato sulle regioni centro-meridionali, per poi cedere il passo a un graduale miglioramento da sabato pomeriggio con l'allontanamento della perturbazione verso levante".