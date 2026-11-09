Bomba carta in un palazzo nel Torinese, indagini in corso

Una bomba carta è esplosa nella notte nell'androne di un palazzo in via Macedonia 25 a Collegno, nel Torinese, provocando ingenti danni, ma non ci sono stati feriti. In un primo momento i sei appartamenti dello stabile erano stati dichiarati inagibili, ma dopo un sopralluogo dei tecnici comunali l'edificio è stato giudicato agibile. I residenti potranno quindi rientrare nelle loro abitazioni già in serata, dopo alcuni interventi di messa in sicurezza, tra cui la sostituzione delle porte danneggiate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Rivoli, che indagano sull'accaduto, la polizia locale e i vigili del fuoco dei distaccamenti di Grugliasco Allamano e Torino. Secondo una prima ricostruzione, l'ordigno sarebbe stato collocato nell'androne del palazzo e la porta sarebbe stata chiusa prima dell'esplosione.