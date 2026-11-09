L'industria italiana tiene, verso massimo storico a 1.168 miliardi euro

La manifattura italiana ha mostrato una capacità di tenuta superiore alle attese formulate dopo le forti tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Il fatturato a prezzi costanti è aumentato dello 0,7% nei primi sette mesi del 2026, confermando il percorso di recupero avviato nella seconda metà del 2025, ed è atteso chiudere l'anno in crescita dello 0,8%, dopo tre anni consecutivi di contrazione. E' quanto emerge dal rapporto sui settori industriali di Intesa Sanpaolo e Prometeia. La ripresa, secondo quanto emerge dall'analisi, è ancora caratterizzata da elementi di fragilità. Più dinamico il fatturato nominale, in crescita del 2,7% nei primi sette mesi dell'anno, per effetto di un'accelerazione dei prezzi alla produzione che riflette le tensioni registrate sui mercati energetici e delle materie prime. La risalita dei prezzi porterà il giro d'affari manifatturiero al massimo storico di 1.168 miliardi di euro a fine anno, in aumento di circa 257 miliardi rispetto al 2019 (+4,1% sul 2025). Le prospettive per il biennio 2027-2028 vedono una manifattura ancora in crescita, ma su ritmi di sviluppo contenuti. Il fatturato a prezzi costanti è atteso aumentare dello 0,8% nel 2027 e dello 0,9% nel 2028. Sul fronte estero, i fari restano puntati sul mercato europeo, in particolare sul rilancio della domanda tedesca. Il saldo commerciale dell'industria manifatturiera italiana potrà raggiungere i 123 miliardi di euro nell'orizzonte al 2028. Gli investimenti rappresentare un importante fattore di sostegno alla domanda industriale e registrano un aumento del 3,4% nel secondo trimestre del 2026. Profilo dinamico anche nella parte finale dell'anno. La tenuta dell'industria italiana, secondo l'analisi dei settori industriali di Intesa Sanpaolo, emerge anche dai dati di produzione industriale, che registrano un +0,4% nei primi otto mesi del 2026, a fronte del -2,5% della Germania e del +0,2% della Francia. Solo la Spagna si è mostrata più dinamica, senza però andare oltre un +0,9%. Il quadro resta comunque dominato da una forte eterogeneità settoriale. La classifica 2026 per fatturato deflazionato vede infatti in testa Elettrotecnica (+4,8%), Elettronica (+2,6%), Farmaceutica (+1,8%) e Meccanica (+1,6%). In recupero da livelli depressi gli Autoveicoli e moto (+3%). In territorio negativo i produttori di beni di consumo non essenziali (Elettrodomestici -5%, Mobili -2,2%, Sistema Moda -1,2% e Largo Consumo -0,7%) e gli Intermedi Chimici (-1,4%), settore in forte ristrutturazione anche a livello europeo. La crescita della manifattura italiana nel biennio 2027-2028 sarà guidata dai settori legati agli investimenti, all'elettrificazione e alla trasformazione digitale. L'Elettrotecnica sarà in assoluto il settore più dinamico (+2,6% medio annuo). Anche Elettronica (+2,5%) e Meccanica (+1,6%) si manterranno in crescita sopra la media. Tra i settori più dinamici si colloca inoltre la Farmaceutica (+2,2%). Dopo anni particolarmente difficili, proseguirà il recupero del settore autoveicoli e moto (+1%). Le prospettive rimangono deboli per i settori produttori di beni di consumo, per la persona e per la casa. Solo il Largo consumo manterrà un ritmo di crescita pressoché in linea con la media. Sistema Moda, Mobili ed Elettrodomestici, invece, registreranno tassi di crescita modesti, inferiori alla media. La pressione sui bilanci familiari condizionerà anche il settore Alimentare e bevande.