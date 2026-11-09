Azienda cuneese evade 1,7 milioni con una finta sede in Romania

Avevano sottratto al fisco oltre 1,7 milioni di euro in totale, attraverso la fittizia ubicazione in Romania di una società che in realtà operava nel territorio monregalese. La guardia di finanza di Cuneo ha scoperto la maxi-evasione fiscale di una società attiva nel campo dell'edilizia. Le attività ispettive, condotte dai finanzieri della Compagnia di Mondovì, hanno premesso di ricondurre la società nell'alveo della cosiddetta "esterovestizione" societaria. A Mondovì gli amministratori erano stabilmente presenti e fiscalmente residenti, mentre l'operatività aziendale era quasi del tutto indirizzata ad attività di ristrutturazione di edifici siti in Emilia-Romagna, in regime di subappalto edile. Oltre all'emersione di elementi positivi di reddito sottratti a tassazione, sono state riscontrate violazioni in materia di Irap e di ritenute Irpef in ragione degli oltre 17 lavoratori dipendenti impiegati. Il fenomeno dell'esterovestizione societaria consiste, in sintesi, nella fittizia localizzazione della sede societaria in Paesi con fiscalità privilegiata diversi dall'Italia dove invece il soggetto effettivamente risiede o possiede una stabile organizzazione, per sottrarsi agli adempimenti tributari nazionali.