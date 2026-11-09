Sappe chiede più tutele personale con detenuti al 41-bis ad Alessandria

Il sindacato Sappe chiede maggiori tutele e riconoscimenti concreti per il personale della polizia penitenziaria dopo il trasferimento di numerosi detenuti sottoposti al regime del 41-bis nella casa di reclusione di Alessandria San Michele. L'operazione, conclusa nella notte dell'8 novembre dopo due giorni di lavoro, ha coinvolto il Gruppo operativo mobile (Gom) e gli agenti degli istituti penitenziari del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta. "Questa operazione dimostra, ancora una volta, quanto sia insostituibile il ruolo della Polizia Penitenziaria nel sistema di sicurezza nazionale - dichiara Donato Capece, segretario generale del Sappe -. A tutte le donne e gli uomini coinvolti va il nostro sincero plauso per la competenza, la dedizione e il senso del dovere dimostrati. Il corpo è ormai una componente fondamentale delle forze di polizia e la sua professionalità merita pieno riconoscimento. Ma non bastano gli apprezzamenti: servono interventi concreti, strumenti adeguati e valorizzazione dei sacrifici quotidiani". "È stata una prova di grande professionalità e organizzazione - sottolinea Vicente Santilli, segretario Sappe per il Piemonte -. La gestione di un trasferimento così delicato richiede preparazione, disciplina e un'efficace collaborazione tra tutte le articolazioni operative. Il personale ha affrontato due giorni di intenso lavoro con straordinario senso di responsabilità, dimostrando ancora una volta di essere all'altezza di compiti particolarmente impegnativi. A tutti gli operatori va il nostro ringraziamento".