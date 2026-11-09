Gallo rialza la cresta

Dicono che… in IdeaTo, associazione culturale che del Pd torinese è una costola assai più politica che culturale, abbiano già cominciato a distribuire le carte per le prossime comunali. La corrente che fa capo all’ex capogruppo regionale Raffaele Gallo prova a rimettere insieme i cocci dopo una stagione tutt’altro che tranquilla. Archiviati i “tradimenti” di chi, come il consigliere comunale Tony Ledda, ha voltato le spalle alla compagnia durante le traversie giudiziarie di Salvatore Gallo, per tutti Sasà, vecchio ras delle tessere prima socialiste e poi democratiche, ed elaborato il lutto per la scomparsa di Giancarlo Quagliotti, l’eminenza grigiastra fassiniana che garantiva equilibrio e teneva insieme la baracca, i galliani hanno deciso di guardare avanti. Nell’incontro dell’altro giorno, la componente in cui sopravvivono numerosi fedelissimi dell’ex sindaco Piero Fassino, tra i quali l’ex assessore Gioacchino Cuntrò, ha messo a punto la squadra da schierare nella corsa a Palazzo Civico. Oltre alla riconferma delle due consigliere uscenti, Caterina Greco e Anna Maria Borasi, per la futura Sala Rossa si punta sulla promozione di Francesca Troise, attuale presidente della Circoscrizione Tre, quella di Borgo San Paolo, e sul sindacalista della Uil Paolo Policaro. Quattro nomi per dimostrare che, nonostante defezioni, disavventure e funerali politici e non, la vecchia macchina delle preferenze è ancora in grado di mettersi in moto. Perché le idee passano, le correnti restano. E le tessere, soprattutto, non si buttano mai.