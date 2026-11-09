Stellantis, parte domani a Torino la trattativa per il contratto

Parte domani alle 13 a Torino, presso la sede dell'Unione Industriali, il negoziato per il rinnovo del contratto collettivo specifico di lavoro (ccsl) per il quadriennio 2027-2030 per i gruppi Cnh Industrial, Ferrari, Iveco Group e Stellantis. Saranno presenti i responsabili del settore auto e i segreterie generali di Fim, Uilm, Fismic, Uglmp e Associazione quadri Fiat, che formalizzeranno le richieste presenti nella piattaforma, già approvata dai lavoratori, per avviare il tavolo di negoziato.