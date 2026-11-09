O. Napoli (Az), Italia unica assente in Polonia

"La richiesta di Giorgia Meloni all'Unione europea di trovare una voce unica per sedere al tavolo dei negoziati sull'Ucraina è politicamente fondata ma non supportata, anzi, contraddetta, dall'assenza dell'Italia all'esercitazione militare iniziata oggi sul territorio polacco. Vi partecipano 2800 soldati, metà dei quali forniti da Francia e Gran Bretagna, in rappresentanza di 11 Paesi europei governati da coalizioni diverse, come i socialisti in Spagna o il centrodestra in Germania. L'Italia è l'unico Paese assente fra le grandi democrazie. L'esercitazione è finalizzata a mettere in campo una forza multinazionale da dispiegare una volta firmata la pace fra Russia e Ucraina e garantire la sicurezza di Kiev. Meloni ha scelto di tenere l'Italia fuori da questa iniziativa, impegnata come è stata a tenere in piedi quel "ponte" tra Washington e Bruxelles finito come sappiamo. La questione è di una drammatica evidenza: l'Unione europea ha trovato una voce unica, Meloni semplicemente non si riconosce in essa. Il Gruppo dei Volenterosi non è un club di bellicisti ma è il nucleo fondatore di quella difesa europea da tutti invocata a parole ma poi osteggiata nei fatti. Meloni deve tenere a bada Salvini e Vannacci, Schlein deve vedersela con Conte, tutti loro in qualche modo dipendenti dagli umori del Cremlino. È così che l'Italia rischia di ritrovarsi nel ruolo della solita "Italietta". Lo afferma Osvaldo Napoli di Azione.