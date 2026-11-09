Borghi (Iv), ddl sulla difesa in discussione in Senato non va nella giusta direzione

"Il Disegno di legge sulla difesa in discussione al Senato non va nella giusta direzione. C'è un emendamento del relatore che vuole togliere alle commissioni parlamentari la discussione e il controllo sull'allocazione delle risorse. Dovremmo fare l'esatto contrario, cioè andare verso una maggiore trasparenza. Chiedo alla maggioranza di ritirare quell'emendamento". Lo dice a Corrente Alternata su GiornaleRadio.fm il senatore Enrico Borghi, vicepresidente di Italia Viva e componente del Copasir e della commissione Esteri e Difesa del Senato. "La minaccia ibrida a cui stiamo assistendo ci deve portare a ragionare in modo diverso, evitando i riflessi condizionati del passato, e quindi a scegliere bene l'allocazione della risorse. Siccome dovremmo andare verso un modello che preveda un carro armato in meno e un potenziamento cibernetico in più, va chiesto al Parlamento di assumersi questa responsabilità - aggiunge Borghi - arrivando a soluzioni condivise. Non possiamo portare tutto nelle segrete stanze e lasciare che le scelte vengano fatte dagli stati maggiori o dalle industrie".