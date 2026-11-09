LA SACRA FAMIGLIA

Elkann si dà all'agricoltura.

Exor continua la potatura

Cnh cede ai giapponesi di Kobelco il 70% delle macchine per le costruzioni e incassa 700 milioni di dollari. Dopo Iveco, prosegue la cura dimagrante della galassia degli Agnelli. La holding conserva il controllo, ma il perimetro produttivo si restringe

La famiglia Agnelli aveva cominciato con le automobili, poi erano arrivati camion, trattori, macchine movimento terra, componentistica, editoria e finanza. Adesso John Elkann sembra aver deciso che, almeno per Cnh, sia meglio dedicarsi ai campi piuttosto che ai cantieri. Ovviamente nulla a che fare con un ritorno bucolico alla terra, ma di una nuova operazione finanziaria che ridisegna il vecchio impero industriale, cedendone un altro pezzo a un gruppo straniero.

L’ultima potatura riguarda le macchine per le costruzioni. Cnh Industrial, controllata da Exor con il 26,9% del capitale e il 45,6% dei diritti di voto, ha raggiunto un accordo con la giapponese Kobelco Construction Machinery, appartenente al gruppo Kobe Steel, per cedere il 70% delle attività Construction. Valutazione complessiva: un miliardo di dollari. Incasso previsto per Cnh: 700 milioni, circa 605 milioni di euro. Il restante 30% rimarrà nelle mani del gruppo, che diventerà socio di minoranza della nuova joint venture. La conclusione è prevista entro il 2027, dopo le autorizzazioni necessarie. I proventi serviranno soprattutto a ridurre il debito. E, naturalmente, a migliorare i margini.

Dai cantieri ai trattori

L’operazione lascia a Cnh un’identità industriale assai più definita: macchine agricole, tecnologie di precisione e servizi finanziari collegati. I marchi principali saranno New Holland, Case IH e Steyr, affiancati dalle tecnologie Raven e dalle attività di Cnh Capital. La presidente Suzanne Heywood parla di semplificazione del portafoglio e di rafforzamento della strategia Path to 2030. L’amministratore delegato Gerrit Marx punta sulla ripresa del mercato agricolo e sulla possibilità di concentrare gli investimenti in automazione, digitalizzazione e macchine autonome.

La logica industriale è comprensibile: eliminare un’attività meno redditizia e concentrare risorse su quella ritenuta più promettente. Ma c’è anche un’altra lettura. Un gruppo un tempo presente in numerosi comparti della meccanica pesante rinuncia a una parte della propria diversificazione, scommettendo su un mercato agricolo esposto ai cicli degli investimenti, ai prezzi delle materie prime e alle condizioni finanziarie degli agricoltori.

Il portafoglio si alleggerisce

La vendita ai giapponesi non è un episodio isolato. È l’ultimo capitolo di una stagione di dismissioni che ha cambiato profondamente il volto di Exor. Prima lo scorporo di Iveco da Cnh nel 2022, poi l’uscita dal produttore di camion e autobus con l’operazione Tata Motors, mentre le attività della difesa sono finite a Leonardo. E ancora l’editoria, con la cessione di Gedi e la separazione dei quotidiani.

Non basta. Nel 2026 Elkann ha ceduto anche le partecipazioni in Lifenet e Nuo, mentre è stato raggiunto un accordo per disinvestire da Welltec, società specializzata nelle tecnologie per il settore petrolifero. Già a marzo Exor aveva quantificato in circa 2 miliardi di euro gli introiti attesi dalle sole operazioni Iveco, Gedi, Lifenet e Nuo. A settembre aveva annunciato disponibilità finanziarie potenzialmente vicine ai 4 miliardi e un riacquisto di azioni proprie fino a 500 milioni.

Una precisazione finanziaria è necessaria: i 700 milioni della vendita a Kobelco andranno a Cnh, non direttamente alla cassaforte Exor. Ma il disegno complessivo è evidente. Elkann sta trasformando la holding in un investitore sempre più selettivo e internazionale, con partecipazioni importanti in Ferrari, Stellantis, Cnh e Philips. Quest’ultima, società olandese delle tecnologie sanitarie, è diventata uno dei principali investimenti del gruppo.

Torino perde un altro tassello

Per il Piemonte la questione assume contorni assai concreti. La divisione Construction ha radici industriali a San Mauro Torinese, storico insediamento della meccanica del movimento terra, e a Lecce. La cessione trasferirà il controllo delle attività interessate a un gruppo giapponese, mentre Cnh conserverà una partecipazione minoritaria.

L’accordo non annuncia chiusure di stabilimenti né licenziamenti. Sarebbe quindi improprio presentarli come conseguenze già decise. Ma altrettanto improprio sarebbe ignorare che il controllo delle scelte industriali passerà a Kobelco. Restano da chiarire le garanzie sugli impianti italiani, sugli investimenti, sull’occupazione e sulle funzioni tecniche e direzionali. La continuità promessa ai concessionari non equivale a un impegno sui livelli produttivi. E mentre Cnh continua a investire nell’agricoltura, a Torino si registra un ulteriore arretramento del controllo industriale riconducibile alla famiglia che per oltre un secolo è stato il fulcro dell’economia.

Meno industria, più finanza

La strategia di Elkann ha una sua coerenza “patrimoniale”. Vendere attività, concentrare gli investimenti, liberare capitale, ridurre i debiti e cercare rendimenti migliori. Del resto, i risultati della holding non sono stati esaltanti: nel 2025 il valore patrimoniale netto per azione di Exor è diminuito dell’8,1%, mentre l’indice mondiale MSCI World è cresciuto del 5,4%.

Il problema è che la razionalità finanziaria non coincide necessariamente con l’interesse dei territori nei quali quelle imprese sono nate e cresciute. Per gli azionisti, una cessione può essere un’ottima operazione. Per il sistema industriale piemontese significa anche perdere un altro centro decisionale, o quantomeno vederlo allontanarsi.

Elkann si dà all’agricoltura, dunque. Ma più che coltivare nuovi terreni industriali, per ora continua a vendere appezzamenti del vecchio patrimonio di famiglia. E la domanda, dalle parti di Torino, non è quanto incasserà ancora Exor, ma quanta industria resterà sotto il suo controllo.