ALTA TENSIONE

Askatasuna, "sappiamo già chi vincerà il bando". Marrone sfida Lo Russo

Il vicepresidente della Regione si presenta davanti all'ex centro sociale sgombrato con una busta sigillata contenente i nomi di chi otterrà l'immobile. Ad accoglierlo una ventina di contestatori e un cordone di polizia. Ravinale (Avs): "Inutile provocazione" - VIDEO

Una busta sigillata per rilanciare la sfida al sindaco Stefano Lo Russo, in una sorta di antipasto della campagna elettorale per le Comunali, sul futuro dell’ex Askatasuna. A quasi un anno dallo sgombero del centro sociale di corso Regina Margherita 47, il vicepresidente della Regione Piemonte Maurizio Marrone ha scelto proprio il piazzale davanti all’immobile per lanciare un messaggio all’amministrazione comunale: attenzione a chi sarà assegnato lo spazio, perché secondo lui a ottenere la gestione saranno realtà riconducibili ai vecchi occupanti.

La conferenza stampa, organizzata nel giorno di scadenza dell’avviso pubblico del Comune per raccogliere manifestazioni di interesse sul futuro dell’edificio, si è svolta in un clima piuttosto teso: una ventina di contestatori, tra musica e trombe, ha cercato di disturbare l’intervento dell’esponente di Fratelli d’Italia. A proteggerlo un cordone di polizia, mentre l’area tornava a essere teatro di una presenza massiccia delle forze dell’ordine.

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Bando pilotato?

Marrone non ha risparmiato parole dure nei confronti degli ex occupanti, definiti «quattro mafiosetti che tengono in ostaggio il quartiere», ma nel mirino c’è soprattutto la procedura avviata da Palazzo Civico. Per Marrone, l’avviso pubblico presenta elementi che lascerebbero spazio a una possibile riedizione dell'esperienza di coprogettazione già interrotta dopo lo sgombero. “Noi vediamo che è una falsa evidenza pubblica”, ha dichiarato, contestando l’assenza di una graduatoria, la mancata indicazione di criteri per l’attribuzione dei punteggi e la possibilità di partecipare anche per persone fisiche, oltre che per associazioni e soggetti giuridici.

La preoccupazione del vicepresidente è che l’immobile finisca nuovamente, seppure attraverso soggetti formalmente diversi, nella disponibilità dell’area antagonista: “Abbiamo il timore sincero che sia la riproposizione sotto mentite spoglie della stessa coprogettazione”, e per sostenere la propria accusa politica, Marrone ha mostrato una busta contenente una lettera con i nomi di quelli che, a suo giudizio, potrebbero aggiudicarsi l'assegnazione. La busta è stata sigillata, firmata e timbrato davanti ai presenti, annunciando che l’avrebbe depositata presso un notaio.

Una previsione che Marrone intende rendere pubblica soltanto quando il Comune avrà concluso le proprie valutazioni. «Se dimostreremo di avere delle doti divinatorie, di aver indovinato a chi il Comune di Torino voglia far vincere l'assegnazione in coprogettazione di questo immobile, allora saremo costretti come pubblici ufficiali a mandare questa a tutte le Procure d’Italia», ha avvertito.

“Inutile provocazione”

Il candidato sindaco in pectore del centrodestra ha comunque lasciato aperta la possibilità di essere smentito dai fatti. «Se questa fosse una vera evidenza pubblica, con un riconoscimento a realtà valide, legali, regolari del terzo settore, che possano davvero avviare delle iniziative di utilità collettiva qui, allora saremo molto felici di ammettere pubblicamente che ci siamo sbagliati», ha aggiunto. In caso contrario, ha concluso, il Comune dovrà rendere conto di quella che definisce una «strana coincidenza».

Una lettura diametralmente opposta a quella di Alice Ravinale, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra in Consiglio regionale, arrivata sul posto per contestare l'iniziativa del vicepresidente. Per la consigliera rossoverde, quella di Marrone è stata una «inutile provocazione», tanto più perché la conferenza stampa avrebbe potuto essere convocata in una sede istituzionale, senza riportare tensione e un massiccio dispositivo di sicurezza nel quartiere: «Vanchiglia è stufa di essere strumentalizzata in questo modo da chi viene qui a continuare a gettare benzina sul fuoco», ha dichiarato Ravinale, criticando la scelta di organizzare l’incontro proprio davanti all’ex centro sociale.

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Pressione indebita

Secondo l’esponente di Avs l’iniziativa di Marrone rischia inoltre di trasformarsi in una pressione indebita sugli uffici comunali chiamati a esaminare le candidature e a individuare il percorso amministrativo più opportuno per il futuro dell’immobile: «Il vicepresidente regionale così facendo intimidisce e fa pressione sui funzionari comunali che dovrebbero avviare la valutazione dell'esito della manifestazione di interesse».

Ravinale ha ricordato che il Comune ha avviato un percorso proprio per superare la fase precedente, dopo la chiusura del patto di collaborazione e lo sgombero dello scorso anno. «Fratelli d'Italia continua a mettere i bastoni tra le ruote al Comune da ruoli istituzionali», ha aggiunto, chiedendo di porre fine a quella che definisce una prepotenza istituzionale.

Le manifestazioni d’interesse

Intanto, la procedura amministrativa entra nella sua fase successiva. Alla chiusura dell’avviso pubblico, il Comune ha comunicato di aver ricevuto nove proposte. Le manifestazioni di interesse saranno ora sottoposte alla verifica degli uffici sotto il profilo amministrativo e tecnico. L'obiettivo dichiarato da Palazzo Civico è avviare un confronto sulle esigenze del territorio, per individuare le destinazioni più adatte e la procedura amministrativa da adottare.

La vicesindaca Michela Favaro ha ribadito la volontà dell’amministrazione di restituire l'edificio alla comunità, destinandolo ad attività sociali e aperte al quartiere, senza scopo di lucro. Ora la parola passa agli uffici comunali, chiamati a esaminare le nove proposte. Ma sulla procedura pesa già l'ipoteca politica di Marrone, che ha affidato a una busta sigillata la sua previsione sui futuri assegnatari. Se avrà indovinato, promette di rivolgersi alla magistratura. Se avrà sbagliato, dovrà ammetterlo pubblicamente. In entrambi i casi, la partita sull'ex Askatasuna è destinata a entrare nella campagna elettorale per Palazzo Civico.