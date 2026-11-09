Scorporo Oirm-Sant’anna, Cisl Fp: “Servono risorse certe e garanzie per tutti”





La Cisl Fp ha incontrato oggi la Regione Piemonte e ha espresso le sue preoccupazioni sullo scorporo dei presidi OIRM e Sant'Anna dalla Città della Salute. La Regione intende completare il percorso entro il 1° gennaio 2027.

“I nodi da sciogliere sono ancora molti”, dichiarano Antonio Patanella e Marco Attivissimo, responsabili RSU Cisl Fp della Città della Salute e della Scienza di Torino. “Abbiamo chiesto finanziamenti aggiuntivi e un piano economico chiaro. La riorganizzazione non deve penalizzare l'assistenza, le assunzioni e il personale, e non deve indebolire la Città della Salute. La fretta non può prevalere sulle garanzie per i lavoratori e sulla continuità delle cure”.

Tra le criticità segnalate dal sindacato ci sono le centinaia di convenzioni necessarie per mantenere le collaborazioni tra OIRM, Sant'Anna, Molinette e CTO. Il rischio è sostenere costi aggiuntivi per continuare a fare ciò che si fa già oggi. La Cisl Fp ha chiesto anche quali debiti pregressi andranno alla nuova Azienda e quali resteranno alla Città della Salute, con quali criteri e con quali risorse per sostenerli. Nessuna delle due Aziende deve essere penalizzata. Restano infine da chiarire la ripartizione del personale, dei fondi contrattuali e del patrimonio.

“Continueremo a chiedere risposte concrete e a tenere informato il personale”, concludono Patanella e Attivissimo.