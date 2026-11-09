ALTA TENSIONE

Campus Einaudi liberato, salta il dialogo con Prandi. Ora gli occupanti puntano su Palazzo Nuovo

Dopo 14 giorni termina la protesta che ha costretto migliaia di universitari alla didattica a distanza. Tensione davanti al Rettorato, dove i collettivi tentano di superare il cordone di polizia. Stasera una nuova assemblea per decidere se estendere la mobilitazione

Il Campus Luigi Einaudi torna libero, ma a Torino la protesta universitaria non si ferma. Anzi, cambia indirizzo. Dopo quattordici giorni di occupazione, gli studenti hanno lasciato il complesso sul Lungo Dora, ripulendo le aule e trasferendo la mobilitazione davanti al Rettorato. Qui, però, il confronto con la rettrice Cristina Prandi, atteso come possibile sbocco della vertenza, è saltato prima ancora di cominciare.

Al posto dell’audizione nel Senato accademico, spintoni con la polizia, accuse ai vertici dell’Ateneo e una nuova richiesta di dimissioni. E mentre il Campus viene restituito alla normale attività, i collettivi preparano la prossima tappa: Palazzo Nuovo, dove questa sera potrebbe essere decisa un’altra occupazione.

Il dialogo davanti alla polizia

La giornata era stata presentata come un passaggio decisivo. Il Senato accademico, su richiesta degli stessi studenti, aveva convocato una seduta straordinaria per ascoltare cinque rappresentanti degli occupanti. Una disponibilità formalizzata già il 3 novembre, con una condizione precisa: una delegazione individuata e richieste circostanziate sulle quali l’Università avesse competenza.

I manifestanti hanno invece scelto di presentarsi in presidio davanti al Rettorato, chiedendo un confronto con Prandi. Dopo oltre un’ora di tensione, alcuni hanno tentato di superare il cordone delle forze dell’ordine, venendo respinti. La Digos ha sequestrato uno striscione sul quale campeggiava la scritta “Noi non ci svendiamo, soldi all’università e non alla guerra. Prandi dimissioni!”. «Mentre noi chiediamo di parlare con la rettrice, lei ci fa picchiare dalla polizia», hanno accusato i manifestanti, attribuendo direttamente a Prandi la responsabilità dell’intervento delle forze dell’ordine.

L’Ateneo fornisce una ricostruzione diversa: l’audizione non si è svolta perché non sono state rispettate le modalità concordate. Il Senato accademico ha comunque proseguito i lavori per predisporre una risposta alle richieste ricevute. Insomma, gli occupanti avevano ottenuto un tavolo di confronto e hanno finito per contestarne le regole, trasformando un’occasione di discussione istituzionale nell’ennesimo braccio di ferro.

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Due settimane di lezioni sacrificate

La fine dell’occupazione chiude una vicenda che ha avuto conseguenze ben più estese dello sparuto gruppo di studenti rimasto all’interno dell'edificio. Il Campus, frequentato da circa 17mila iscritti, è stato sottratto per due settimane alla normale attività didattica. L’Università ha dovuto trasferire le lezioni online, mentre esami e altre attività sono stati riorganizzati.

Non sono mancate le contestazioni da parte degli stessi universitari. I rappresentanti di Obiettivo Studenti avevano raccolto oltre 900 firme contro l’occupazione, denunciando la compressione del diritto allo studio. La rettrice ha cercato di tenere insieme due esigenze difficilmente conciliabili: condannare l'illegittimità dell'occupazione e mantenere aperto un canale con i collettivi. Una linea che non ha impedito il blocco delle attività e che oggi, nonostante la restituzione degli spazi, non ha prodotto il confronto atteso.

Le aule di Cirio

Proprio oggi la Giunta regionale ha approvato il protocollo d’intesa che mette a disposizione dell’Università il Centro congressi del Grattacielo Piemonte, con una capienza complessiva di 500 posti. Gli spazi, dopo i sopralluoghi, sono immediatamente utilizzabili. Una soluzione proposta dal presidente Alberto Cirio e accettata da Prandi quando ancora non era possibile prevedere la fine dell’occupazione.

Il governatore ha ribadito che il diritto al dissenso deve essere garantito, ma non può cancellare quello della maggioranza degli studenti a frequentare le lezioni. Sulla stessa linea la ministra Anna Maria Bernini, che venerdì ha incontrato a Torino una delegazione di universitari contrari all’occupazione, insieme a Cirio, al vicepresidente Maurizio Marrone e al prorettore Gianluca Cunimberti. La disponibilità degli spazi regionali rischia ora di diventare superflua per il Campus Einaudi. Ma potrebbe tornare d’attualità se la protesta dovesse effettivamente spostarsi in altre sedi.

Il catalogo delle rivendicazioni

Nel calderone della protesta finisce praticamente tutto. Dai finanziamenti all’Università alla precarietà dei ricercatori, dalla carenza di aule ai rimborsi per i tirocini. Questioni concrete, sulle quali si innesta però il consueto armamentario ideologico dei collettivi: la guerra, il riarmo, la contestazione dei rapporti con le imprese, fino alla richiesta di interrompere le collaborazioni con Confindustria e Telt, la società impegnata nella realizzazione della Torino-Lione. Un assortimento di rivendicazioni nel quale problemi reali della vita universitaria vengono mescolati a battaglie politiche generali, spesso estranee alle competenze dell’Ateneo, con il risultato di trasformare una vertenza studentesca in un manifesto buono per ogni stagione di protesta.

Eppure, proprio per discutere quelle richieste, il Senato accademico aveva convocato una seduta straordinaria, offrendo agli occupanti la possibilità di esporre le proprie ragioni attraverso cinque delegati. Un’occasione lasciata cadere, preferendo il presidio di piazza e lo scontro con la polizia. Il paradosso è tutto qui: si reclama il dialogo, ma quando viene offerto lo si subordina alle proprie condizioni. E il sospetto che l’obiettivo sia perpetuare la mobilitazione più che ottenere risposte concrete trova così un ulteriore argomento.

Prossima fermata Palazzo Nuovo

L'appuntamento è fissato per le 18 nella sede di via Sant’Ottavio, con un’assemblea intitolata “Occupiamoci di Palazzo Nuovo”, seguita da una serata di festa. Nel messaggio di convocazione gli organizzatori invitano gli studenti a discutere insieme le prossime iniziative, senza indicare ancora una decisione definitiva sull’eventuale occupazione.

È questo il prossimo banco di prova per Prandi. La restituzione del Campus Einaudi permette all’Ateneo di recuperare gli spazi, ma non chiude una vertenza che i collettivi intendono allargare. E soprattutto lascia irrisolta la questione centrale: fino a che punto una sparuta minoranza organizzata può condizionare il funzionamento dell’Università, imponendo alla maggioranza degli studenti le conseguenze delle proprie iniziative? Dopo due settimane di lezioni a distanza, il rischio è che la fine di un’occupazione venga semplicemente celebrata con l’inizio della successiva.