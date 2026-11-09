NurSind e Nursing Up: "Assunzioni sbilanciate e organici insufficienti"

Il Nursing Up e il Nursind denunciano il crescente divario nelle assunzioni tra personale medico e infermieristico. A fronte di un significativo incremento del personale medico, sottolineano, "le assunzioni di infermieri risultano ancora fortemente limitate, con conseguenze sempre più evidenti sulla tenuta dei servizi ospedalieri e territoriali e sulla sicurezza dell'assistenza ai cittadini". "Il blocco delle procedure di assunzione disposto lo scorso 3 luglio - affermano i sindacati - sembra aver interessato prevalentemente il personale del comparto, mentre il reclutamento della componente medica avrebbe mantenuto una maggiore continuità. Tale situazione rischia di compromettere ulteriormente un equilibrio organizzativo già fragile. Tra luglio 2023 e settembre 2026, il personale medico è passato da 8.322 unità a 9.026 unità, più 704, mentre il personale infermieristico è passato da 21.213 a 21.748, più 535. Inoltre "il 16,75% del personale ospedaliero presenta limitazioni o riduzioni dell'attività lavorativa riconducibili anche all'età e all'usura professionale, condizione che riduce ulteriormente la disponibilità effettiva di personale". "Stiamo assistendo a uno squilibrio che rischia di diventare strutturale - dichiarano Francesco Coppolella NurSind Piemonte, e Claudio Delli Carri Nursing Up Piemonte e Valle d'Aosta -. L'incremento del personale medico rappresenta un elemento positivo, ma deve essere accompagnato da un investimento proporzionato su infermieri e professionisti sanitari. Aumentare la capacità di erogare prestazioni senza garantire il personale necessario all'assistenza significa costruire un sistema che sulla carta produce di più, ma nella pratica rischia di non riuscire a prendersi cura dei pazienti in condizioni di sicurezza".