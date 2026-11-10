ENTI LOCALI

Province, la riforma parte (tardi). Contentino di Meloni a Salvini

A meno di un anno dalle elezioni, il disegno di legge delega difficilmente arriverà in porto. Da anni si attende di mandare in soffitta la famigerata Delrio, sopravvissuta a tutti i governi. Molinari (Lega): "Buona notizia, ma i tempi non saranno brevi"

L’elefante rappresentato dalla riforma delle Province è rimasto nella stanza fino a oggi. La famigerata legge Delrio vanta un record difficilmente insidiabile: criticata da tutti, difesa da nessuno, è riuscita a sopravvivere per dodici anni, nel corso dei quali si sono susseguite le iniziative per mandarla definitivamente in soffitta, senza mai raggiungere l’obiettivo.

Adesso il governo di Giorgia Meloni, dopo aver celebrato il proprio primato di longevità e mentre si avvicinano le elezioni del prossimo anno, sembra riscoprire l’elefante, mettendo in campo un disegno di legge delega per farlo sloggiare da dove è rimasto indisturbato per quasi tutta la legislatura.

Elezione diretta

Nei propositi dell’esecutivo c’è soprattutto il nodo cruciale attorno al quale ruotano da anni le richieste di una controriforma, dopo che nel 2014 l’allora ministro Graziano Delrio, del Pd, mise mano a quegli enti territoriali di cui si prospettava l’estinzione: il ritorno all’elezione a suffragio universale e diretto dei presidenti e dei consigli provinciali.

Nel testo, che pareva destinato ad arrivare già ieri sul tavolo del Consiglio dei ministri, l’articolo 3 stabilisce infatti il ritorno all’elezione diretta, superando il sistema di secondo livello introdotto nel 2014 e mai digerito dagli amministratori locali, ma neppure dai cittadini, privati del diritto di scegliere chi è chiamato a occuparsi di questioni molto concrete, come le strade, le scuole e altri servizi.

Proprio sulle competenze, del resto, si è consumato uno degli altri effetti della riforma Delrio: materie trasferite alle Regioni e risorse drasticamente ridotte alle Province, da sempre anello di collegamento con i Comuni. Anche su questo fronte il cambiamento previsto dal disegno di legge è notevole, con il «riordino delle funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane», in termini – si legge nel testo – di «funzioni ordinamentali necessarie all’espletamento dei compiti e servizi indispensabili in favore della comunità di riferimento».

Leggi qui il testo

La scelta del governo

La scelta del governo è stata quella di inserire la (contro)riforma delle Province nel più ampio progetto di revisione del Testo unico degli enti locali, riprendendo di fatto la linea indicata tempo fa dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, in risposta ad alcuni interrogativi sul futuro degli enti territoriali. Un futuro, quello delle Province, che incrocia inevitabilmente la politica e le diverse posizioni dei partiti su questo tema, anche all’interno della stessa maggioranza.

Nell’estate del 2023 Matteo Salvini, da Forte dei Marmi, annunciava la battaglia per tornare all’elezione diretta degli organi provinciali. «Una battaglia – aggiungeva – che spero di portare al successo». Parole che oggi aiutano a leggere, oltre l’ufficialità, la genesi del disegno di legge delega e la scelta dei tempi per presentarlo, quando manca meno di un anno alle elezioni politiche.

La battaglia di Salvini

Perché, se è vero che il governo ha avviato l’iter per mandare definitivamente in soffitta la Delrio, offrendo al vicepremier leghista un argomento da spendere in campagna elettorale, non è meno vero che quel disegno di legge delega difficilmente potrà arrivare a compimento prima della fine della legislatura.

La prospettiva di eleggere al primo turno il candidato presidente che ottenga almeno il 40% dei voti validi, con un premio di maggioranza che assegni alla coalizione vincente almeno il 60% dei seggi, prevedendo anche preferenze di genere e soglie di accesso per l’assegnazione dei seggi, sembra incontrare il favore dell’elettorato. Un sondaggio che sarà presentato domani dall’Upi, Unione delle Province d’Italia, confermerebbe come la stragrande maggioranza degli italiani chieda il ritorno al sistema in vigore prima dello stravolgimento prodotto dalla riforma dell’ex ministro del Pd.

Dalla Regione è l’assessore Enrico Bussalino, anch’egli leghista e un passato da presidente della Provincia di Alessandria a salutare l’iniziativa del Governo: “Soprattutto per i piccoli Comuni, la Provincia rappresenta un punto di riferimento fondamentale per coordinare gli interventi, sostenere le amministrazioni e garantire servizi ai cittadini. Superare la legge Delrio significa restituire voce alle comunità e dare ai territori enti più forti, con competenze chiare e risorse adeguate”.

I cittadini vogliono votare

Non stupisce, dunque, la «soddisfazione» per i contenuti del testo espressa dal vicepresidente nazionale dell’Upi, il piemontese Emanuele Ramella Pralungo, presidente della Provincia di Biella, che tuttavia mette subito il dito nella piaga: «Difficile immaginare che l’iter possa concludersi prima delle elezioni». Insomma, la sensazione che attraversa la politica, da destra a sinistra, è quella di una sorta di contentino concesso dalla premier al suo vice leghista, se non addirittura di una presa in giro nei confronti di chi da anni lavora al concreto superamento di una normativa in vigore ormai da dodici anni.

Di «una battaglia della Lega rilanciata da Giorgia Meloni nella recente assemblea dell’Upi» parla il deputato del Pd Federico Fornaro, anch’egli a dir poco scettico sulla possibilità che il testo arrivi a produrre i suoi effetti prima della fine della legislatura.

Molinari: cauto ottimismo

«Che finalmente il governo abbia elaborato un testo per il superamento della Delrio e il ritorno all’elezione diretta delle Province è certamente una buona notizia», afferma Riccardo Molinari, capogruppo leghista alla Camera e segretario del partito in Piemonte. «È una cosa che la Lega ha sempre chiesto, non trovando adesione dagli alleati in questi anni», ricorda Molinari, con un esplicito riferimento all’atteggiamento tiepido, se non freddo, tenuto sulla questione tanto da Fratelli d’Italia quanto da Forza Italia.

La prospettiva di un’improbabile conclusione dell’iter legislativo prima delle elezioni del 2027 emerge anche dalle parole, attentamente soppesate, del capogruppo della Lega a Montecitorio: «Ora ci sarà questa legge delega, che non ha tempi brevi – osserva Molinari – ma è comunque un passo nella direzione giusta, dato che i cittadini ormai dieci anni fa hanno bocciato la riforma costituzionale di Matteo Renzi, che prevedeva la soppressione delle Province, a cui la Delrio era funzionale».