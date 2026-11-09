Corte dei Conti: "Spesa sanitaria vincolata può limitare i margini d'autonomia delle Regioni"



"Nel complesso, il disegno di legge interviene sul finanziamento del Ssn attraverso un insieme di misure dirette a sostenere specifici ambiti di attività e categorie di personale. La significativa quota di finanziamenti vincolati a finalità predeterminate potrebbe limitare i margini di autonomia programmatoria delle Regioni, mentre le risorse non associate a specifiche destinazioni restano relativamente contenute rispetto all'incremento complessivo del finanziamento". Lo rileva la Corte dei conti in audizione sulla manovra, evidenziando che "permangono, inoltre, rilevanti pressioni derivanti dall'andamento della spesa farmaceutica e per dispositivi medici, dai costi di funzionamento delle strutture e dalla necessità di garantire livelli adeguati di assistenza". "In questo quadro, gli interventi delineati dal disegno di legge possono contribuire a fronteggiare alcune esigenze del sistema, ma la loro efficacia dipenderà dalla concreta attuazione e dalla capacità di tradursi in un effettivo ampliamento dell'offerta e in un miglioramento dell'accesso alle prestazioni. Resta pertanto centrale l'esigenza di accompagnare l'incremento delle risorse con un'attenta verifica dei risultati conseguiti e della sostenibilità degli interventi nel medio periodo". Per la Sanità "l'incidenza del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale sul Pil si mantiene invariata nel 2026 e nel 2027, attestandosi al 6,1 per cento, mentre nei due anni successivi si riduce rispettivamente al 5,9 e al 5,8 per cento, al netto di eventuali ulteriori finanziamenti che potranno essere disposti con le successive leggi di bilancio", evidenzia la magistratura contabile.