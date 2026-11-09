Torino, cittadinanza onoraria a don Fabio Attard rettore dei Salesiani

Con il voto unanime di maggioranza e opposizioni, il Consiglio comunale ha approvato il conferimento della cittadinanza onoraria a don Fabio Attard, undicesimo successore di don Bosco alla guida della congregazione Salesiana, eletto nel 2025 durante il 29esimo Capitolo Generale di Torino. La mozione, del capogruppo Pd Claudio Cerrato, vuole "rendere omaggio non soltanto alla figura di don Attard, ma all'intera opera educativa salesiana nata a Torino, diffusa in tutto il mondo al servizio dei giovani, dei più poveri e dei più vulnerabili". L'atto evidenzia il legame profondo tra Torino e la congregazione fondata da san Giovanni Bosco, e ricorda "l'attualità del sistema preventivo, fondato su ragione, religione e amorevolezza, oggi punto di riferimento educativo in 136 Paesi". In aula è stato sottolineato come conferimento assuma un particolare significato in vista del 2027, 150esimo anniversario della pubblicazione del trattatello sul sistema preventivo, celebrato con iniziative e un convegno mondiale di studio.