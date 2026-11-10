Controlli contro lo spaccio di droga nel Torinese, tre arresti

Tre persone sono state arrestate dai carabinieri nel Torinese nell'ambito di una serie di controlli contro lo spaccio di droga ad Alpignano, Collegno e Nichelino. Il 6 novembre i militari del nucleo radiomobile della compagnia di Rivoli e della stazione di Alpignano hanno arrestato un quarantenne del posto, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante una perquisizione nella sua abitazione, effettuata con l'ausilio delle unità cinofile di Volpiano, sono stati sequestrati 147 grammi di hashish, 2,4 grammi di cocaina e 6,3 grammi di marijuana, oltre a materiale per il confezionamento e la pesatura della droga. Nella notte precedente, in via Macedonia a Collegno, i carabinieri hanno arrestato un ventiseienne di origine senegalese che aveva appena ingerito alcuni ovuli contenenti sostanze stupefacenti. Il giovane è stato accompagnato all'ospedale Molinette di Torino, dove gli accertamenti radiografici hanno confermato la presenza degli involucri. È stato quindi trasferito nel reparto detenuti dell'ospedale, in isolamento sanitario. Un terzo arresto è avvenuto il 5 novembre a Nichelino, in un'area boschiva lungo il torrente Sangone. Un ventisettenne di origine senegalese è stato sorpreso dai carabinieri mentre cedeva una dose di crack a un acquirente. Nel corso del servizio coordinato del 6 novembre i carabinieri hanno inoltre controllato 41 persone, sette veicoli e due esercizi commerciali.