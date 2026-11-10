NewPrinces, ricavi a 4,55 miliardi nei 9 mesi

NewPrinces chiude i primi nove mesi del 2026 con ricavi consolidati pari a 4,55 miliardi di euro, in crescita del 135% rispetto allo stesso periodo del 2025. Un risultato sostenuto soprattutto dalle acquisizioni, accompagnato da una progressiva crescita della redditività e da una significativa generazione di cassa. Il consiglio di amministrazione, presieduto da Angelo Mastrolia, ha approvato il Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre. L'ebitda raggiunge 262,8 milioni di euro, in aumento del 67,8% rispetto ai 156,6 milioni dei primi nove mesi del 2025. Il margine ebitda si attesta al 5,8%, in miglioramento rispetto al 5,6% registrato a giugno. Positivo anche l'andamento del margine lordo, salito dal 19,8% del primo trimestre al 21,6% del terzo, grazie alle prime sinergie di integrazione. Il risultato netto, negativo per 5,5 milioni di euro, risente dell'incremento dei costi energetici e dei trasporti, che hanno generato maggiori oneri per circa 19 milioni. Al netto di questi effetti, il gruppo avrebbe registrato un utile di circa 14 milioni. La posizione finanziaria netta al 30 settembre è negativa per 64,2 milioni, in miglioramento rispetto agli 83,8 milioni di fine 2025. "I primi nove mesi del 2026 confermano la solidità del nuovo gruppo NewPrinces: ricavi più che raddoppiati, un ebitda in crescita di quasi il 68% e una forte generazione di cassa", commenta Mastrolia. "Il risultato netto è stato penalizzato da fattori esterni e temporanei. Il forte aumento dei costi dell'energia e dei trasporti ci è costato circa 19 milioni di euro; senza questo impatto avremmo chiuso i nove mesi con un utile di circa 14 milioni". Mastrolia ricorda che è stata completata "una tappa fondamentale nella razionalizzazione della rete Gs, liberando valore e rafforzando ulteriormente la struttura del gruppo". La società conferma la guidance per il 2026, con un ebitda atteso tra 330 e 350 milioni di euro e un significativo recupero già in corso nell'ultimo trimestre.