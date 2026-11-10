Centrale del Latte d'Italia, nei nove mesi in calo ricavi e risultato netto

La Centrale del Latte d'Italia, terzo operatore italiano del mercato del latte fresco e a lunga durata, ha registrato nei primi nove mesi del 2026, un fatturato pari a 233,3 milioni di euro, con un decremento del 10,7% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio 2025, "dovuto principalmente ad una riduzione del prezzo medio di vendita per effetto del minor costo di acquisto della materia prima nel segmento latte fresco". Il margine operativo lordo (ebitda) della società presieduta da Angelo Mastrolia al 30 settembre 2026 è in calo a 21,9 milioni di euro, rispetto 25,7 milioni di euro al 30 settembre 2025. L'ebitda margin del 9,4% risulta in leggera diminuzione rispetto al 9,8%, riportato nel terzo trimestre del 2025. Il risultato operativo (ebit) al 30 settembre 2026 è pari a 10,6 milioni rispetto ai 13,7 milioni registrati nello stesso periodo dell'esercizio precedente. L'utile netto risulta pari a 5,9 milioni di euro, in diminuzione rispetto al 30 settembre 2025, il cui dato era pari a 8,7 milioni di euro. La posizione finanziaria netta risulta è pari a -2,6 milioni di euro, rispetto ai -266 mila euro al 31 dicembre 2025. "Considerando il breve lasso di tempo storicamente coperto dal portafoglio ordini della società e le difficoltà e incertezze della attuale situazione economica globale non risulta agevole formulare previsioni sull'andamento futuro della società - si legge in una nota - che appare comunque molto positivo considerato i risultati effettuati nel terzo trimestre. La società continuerà a prestare particolare attenzione al controllo dei costi e alla gestione finanziaria, al fine di massimizzare la generazione di free cash flow da destinare sia alla crescita organica per via esterna che alla remunerazione degli azionisti". Gli amministratori ritengono, "sulla base delle informazioni disponibili, di escludere ragionevolmente impatti negativi significativi anche considerando l'impatto di potenziali dazi promossi dall'amministrazione Trump".