Petronas e i-Tes, nasce a Torino batteria che riutilizza il calore

Due realtà torinesi uniscono competenze e ricerca per sviluppare nuove soluzioni dedicate all'efficienza energetica. Petronas Lubricants International (Pli) e i-TES, azienda specializzata nella ricerca e sviluppo di sistemi per l'accumulo energetico, lanciano Petronas Iona ThermaBatt, una nuova gamma di prodotti progettata per recuperare, immagazzinare e riutilizzare l'energia termica. L'iniziativa nasce dalla condivisione del know-how delle due aziende e risponde a una delle principali sfide del settore industriale: ridurre gli sprechi energetici trasformando il calore in eccesso, spesso disperso nell'ambiente, in una risorsa da recuperare e utilizzare successivamente. Le nuove soluzioni sono destinate ad applicazioni industriali, commerciali e di riscaldamento, con l'obiettivo di ottimizzare i consumi e contribuire alla riduzione delle emissioni. Al centro della tecnologia ThermaBatt ci sono i materiali a cambiamento di fase (Phase Change Materials, Pcm), capaci di assorbire e rilasciare energia termica attraverso il passaggio dallo stato solido a quello liquido e viceversa. Durante la fase di carica, il materiale assorbe il calore disponibile e lo immagazzina; quando necessario, attraverso il processo inverso, restituisce l'energia accumulata. Rispetto ai sistemi tradizionali, che conservano il calore sfruttando la variazione di temperatura di un mezzo, come l'acqua, i materiali Pcm permettono di accumulare maggiori quantità di energia in spazi più contenuti e all'interno di intervalli di temperatura controllati. Una caratteristica particolarmente interessante per gli impianti in cui gli spazi sono limitati e la gestione termica rappresenta un fattore strategico.