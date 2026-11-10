Nizza Monferrato, chiuso locale dopo risse e spari

Una scia di episodi violenti, culminata con l'esplosione di alcuni colpi di pistola per strada, ha portato alla chiusura del bar La Teresina nel centro cittadino di Nizza Monferrato. Sono stati i carabinieri a notificare al titolare del pubblico esercizio un decreto di sospensione della licenza per 10 giorni, emesso dal questore di Asti. Per la struttura non si tratta di una novità: l'attività era già ben nota alle forze dell'ordine e in passato era già stata colpita da un provvedimento analogo per problemi legati alla tutela della sicurezza urbana. Negli ultimi mesi il locale si era trasformato nel teatro di continui disordini, risse e atti illeciti che si estendevano spesso nelle vie limitrofe, creando un clima di tensione e forte allarme tra i residenti. A far scattare la misura è stato l'ultimo episodio registrato a ottobre, quando un avventore, al culmine di un diverbio, ha aggredito i presenti e ha estratto un'arma da fuoco sparando svariati colpi in aria.