CALCIO & FINANZA

Stadio, Cairo rompe gli indugi. Presentato il progetto del Toro

Dopo mesi di annunci, rinvii e sollecitazioni del sindaco, il club granata deposita la proposta per riqualificare l'Olimpico e il Robaldo. Non un piano compiuto, ma diverse alternative da valutare. Accantonata l'ipotesi dell'acquisto, si apre la partita sulla gestione a lungo termine

Alla fine Urbano Cairo ha battuto un colpo. E questa volta non si tratta dell’ennesimo annuncio sul futuro dello stadio. Ieri, lunedì 9 novembre, è arrivata al protocollo del Comune la proposta del Torino Fc per la riqualificazione dello stadio Olimpico Grande Torino, insieme al centro sportivo Robaldo. Un passaggio atteso da mesi, dopo una lunga sequenza di promesse, rinvii e sollecitazioni da parte di Palazzo Civico, che soltanto poche settimane fa aveva fissato al 31 dicembre il termine ultimo prima di procedere con una gara pubblica.

A darne notizia è stato il sindaco Stefano Lo Russo, durante la consueta diretta radiofonica del martedì. «È una proposta di partenariato pubblico privato che fa sua anche la normativa legata al decreto stadi», ha spiegato il primo cittadino, definendola «un’iniziativa molto importante e molto attesa». Il documento apre una fase nuova, ma non equivale ancora a un accordo: saranno gli uffici comunali a esaminarne contenuti, condizioni economiche e rispondenza all’interesse pubblico.

Dall’ultimatum alla proposta

Il cambio di passo arriva a venti giorni dall’ultimo richiamo del sindaco. Il 20 ottobre Lo Russo aveva avvertito che il tempo stava per scadere: senza una proposta concreta entro la fine dell’anno, il Comune avrebbe avviato la procedura per assegnare lo stadio attraverso un bando.

La vicenda si trascinava almeno dall’aprile scorso, quando il Torino aveva formalizzato una manifestazione d’interesse per un’operazione di finanza di progetto, annunciando il coinvolgimento del Politecnico di Torino. Da allora, però, il progetto vero e proprio non era mai arrivato. L’assessore allo Sport Domenico Carretta lo attendeva già a settembre, mentre l’amministrazione continuava a sollecitare il club. Adesso il deposito della documentazione consente finalmente di passare dagli annunci all’esame di una proposta.

Lo Russo guarda già oltre il singolo impianto e parla di una più ampia «città dello sport» che comprenda anche il Robaldo. «Lavoriamo perché questo percorso possa tradursi in investimenti, impianti moderni e nuove opportunità per Torino», afferma il sindaco. Una prospettiva che l’assessore Carretta saluta come il passaggio dalla manifestazione d’interesse di aprile a una proposta concreta.

La formula dei 99 anni

La strada scelta non è quella dell’acquisto dello stadio, ma di un partenariato pubblico-privato attraverso la finanza di progetto. Il documento depositato dal Torino è una proposta di fattibilità delle alternative progettuali: non ancora un progetto definitivo, dunque, ma una serie di possibili soluzioni per l’ammodernamento e la gestione dell’Olimpico e del Robaldo, attraverso la costituzione di un diritto di superficie (per 99 anni). Una formula che consentirebbe al club di programmare investimenti di lungo periodo senza acquisire la piena proprietà degli immobili.

L’operazione comprende anche il Robaldo, destinato al settore giovanile, e si inserisce nel più ampio disegno di valorizzazione delle aree sportive cittadine. Il progetto nasce dalla collaborazione avviata in primavera con il Politecnico, formalizzata in un protocollo d’intesa sottoscritto dal club e dall’ateneo guidato dal rettore Stefano Corgnati.

Vent’anni di ipoteche

A rendere possibile l’operazione è stato anche il superamento di un ostacolo che per due decenni aveva condizionato il destino dell’Olimpico: le ipoteche ereditate dal fallimento del vecchio Torino, risalente all’era Francesco Cimminelli. Un vincolo da decine di milioni di euro, rimosso nel luglio 2025 grazie all’iniziativa dell'amministrazione comunale nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.

Nel frattempo Palazzo Civico aveva prorogato il rapporto con il Torino, dopo la scadenza del 30 giugno 2025, per garantire la continuità dell’attività sportiva e concedere alla società il tempo necessario a elaborare una soluzione. Una disponibilità che, con il passare dei mesi, si era trasformata in crescente impazienza.

Adesso servono i conti

La presentazione della proposta non significa, tuttavia, che Cairo abbia già ottenuto lo stadio per i prossimi 99 anni. Il Comune dovrà anzitutto verificare la fattibilità dell’operazione e la sua rispondenza all’interesse pubblico. Soltanto dopo potrà essere avviata la procedura a evidenza pubblica prevista dalla normativa, senza che il deposito del progetto equivalga a un’assegnazione automatica.

Restano soprattutto da conoscere le cifre: quanto intende investire il Torino, quali interventi saranno effettivamente realizzati, quali ricavi garantiranno l’equilibrio economico e quali condizioni verranno riconosciute alla proprietà pubblica. I dettagli tecnici ed economici non sono ancora stati divulgati, anche perché potrebbero costituire la base della successiva gara.

È qui che si misurerà la consistenza della proposta. Dopo anni di discussioni sulla proprietà dell’Olimpico, il Torino ha finalmente messo sul tavolo un progetto. Ma tra assicurarsi la disponibilità di un impianto per quasi un secolo e impegnarsi a trasformarlo radicalmente c’è una differenza sostanziale. E saranno i numeri, più degli annunci, a stabilire se questa sia davvero la svolta tanto attesa.