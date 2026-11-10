Arci Torino cambia sede, inaugurazione con il presidente nazionale

Arci Torino lascia la storica sede di via Verdi 34 e si trasferisce in corso Regio Parco 15 bis, dove giovedì 12 novembre alle 18 saranno inaugurati i nuovi locali alla presenza del presidente nazionale Walter Massa. L'immobile, acquistato dall'associazione, ha una superficie di 180 metri quadrati e ospita uffici, postazioni di lavoro, spazi per riunioni, colloqui e accoglienza. "Abbiamo deciso di acquistare questa sede perché volevamo fare un investimento che rimanesse anche per il futuro. Siamo una rete di oltre 220 circoli e più di 80mila soci, e il lavoro del Comitato è soprattutto quello di sostenere questa rete e accompagnare le tante attività che porta avanti", afferma Daniele Mandarano, presidente di Arci Torino. "Avere una sede nostra ci permette di farlo meglio. Il nostro lavoro, però, non si ferma a corso Regio Parco. Abbiamo diverse sedi, siamo presenti in tutta la città e portiamo avanti progetti e attività in tanti luoghi diversi. Questa nuova sede si inserisce in una presenza che ogni giorno costruiamo insieme ai nostri circoli e ai nostri soci", aggiunge.