Valle (Pd): Sant'Anna-Regina Margherita, "tanti nodi irrisolti"

"Il primo incontro sul futuro del Sant'Anna e del Regina Margherita avrebbe dovuto essere l'occasione per dare risposte ai tanti interrogativi che accompagnano lo scorporo dalla Città della Salute. Invece l'assessore Federico Riboldi ha disertato, mentre il direttore Antonino Sottile ha partecipato da remoto. Di fronte alle numerose criticità sollevate e al silenzio del direttore Leli, l'unica risposta è stata quella di Mario Raviola che ha ribadito l'obiettivo di far partire la nuova azienda entro la fine dell'anno». Lo afferma in una nota Daniele Valle, consigliere regionale del Partito Democratico e vicepresidente della Commissione Sanità. "Ma più analizziamo i documenti predisposti per lo scorporo, che continuano a circolare in maniera confusionaria tra gli addetti, più aumentano le domande senza risposta - afferma Valle-. La nuova azienda dovrà ricostruire una propria struttura amministrativa, con funzioni dedicate al personale, alla gestione economico- finanziaria, agli acquisti, all'ingegneria clinica, all'ICT, al patrimonio. Ci saranno duplicazioni cliniche, come farmacia, laboratori, pediatria, e molte attività garantite solo grazie a consulenze di Città della Salute e a dipartimenti interaziendali!. Per Valle "rispetto a tutto questo non ci sono dati sui costi, sulla ripartizione del deficit aziendale, su come si affronterà il delicato passaggio del personale da una azienda all'altra, con quali tempi, modi e garanzie". "Per questo, l'assenza di chi ha la responsabilità politica dell'operazione (pur presente al grattacielo) al primo momento di confronto non è un buon segnale. Non basta ripetere una data sul calendario: occorre spiegare come si arriverà a quella data e con quale modello organizzativo ed economico. A tre anni dalla sua istituzione, è ancora facile la previsione: anche quest'anno il nuovo Regina Margherita parte l'anno prossimo", conclude Valle.