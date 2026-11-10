Incendio nel Torinese, cinque persone intossicate

Cinque persone sono rimaste lievemente intossicate la scorsa notte in un incendio scoppiato in una tavernetta di una palazzina di due piani a Fornaci di Beinasco, nel Torinese. A provocare le fiamme, secondo una prima ricostruzione, potrebbe essere stato il malfunzionamento di una stufa. Le fiamme si sono sviluppate in strada Torino 116. Le persone intossicate sono state soccorse dai sanitari del 118 di Azienda Zero e trasportate in ambulanza all'ospedale San Luigi di Orbassano. L'incendio è stato spento dai vigili del fuoco dei distaccamenti di Grugliasco Allamano, Torino centrale e Rivalta di Torino. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Moncalieri, che hanno eseguito i rilievi.