Eternit, pg Cassazione: confermare condanna a 9 e mezzo per Schmidheiny

"Confermare la condanna a 9 anni e sei mesi per l'imprenditore svizzero Stephan Schmidheiny" accusato di omicidio colposo per la morte di 91 persone nel Casalese. E' quanto chiesto dal pg di Cassazione nel procedimento legato alla vicenda Eternit. "Sono inconsistenti le questioni processuali poste dalla difesa - ha detto il pg davanti ai giudici della quarta sezione -. La sentenza della corte d'assise di appello di Torino è ben motivata e fornisce tutela procedurale al diritto alla vita" ha aggiunto il pg chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso dei difensori. Il processo è tornato all'attenzione dei supremi giudici dopo l'annullamento del primo procedimento di appello per la mancata traduzione in tedesco della sentenza con cui i giudici di Torino avevano condannato l'imprenditore per i morti provocati dall'amianto a Casale Monferrato, centro in provincia di Alessandria. Schmidheiny ha gestito l'impianto Eternit per dieci anni, dal 1976 al 1986. Il magnate è accusato di omicidio colposo plurimo aggravato per la morte di 91 persone. Per 300 altre vittime le accuse erano cadute alla luce di pronunce di assoluzioni e intervenuta prescrizione negli altri gradi di giudizio. In Cassazione anche una delegazione di Associazione familiari vittime amianto (Afeva) di Casale Monferrato. In piazza Cavour è stato mostrato uno striscione con la scritta "Giustizia-Ricerca-Bonifiche".