Clima, il Piemonte presenta alla Cop31 i piani su aria e acqua

Il nuovo Piano regionale della qualità dell'aria, con misure alternative ai blocchi automatici dei veicoli più inquinanti, e il Patto del Verbano per la gestione della risorsa idrica. Sono i due progetti presentati oggi dall'assessore all'Ambiente della Regione Piemonte, Matteo Marnati, alla Cop31 di Antalya, in Turchia, durante un intervento al Padiglione Italia. Sul fronte della qualità dell'aria, la Regione punta su interventi strutturali e misure compensative per evitare limitazioni automatiche alla circolazione, come quelle previste per i diesel Euro 5. Per l'attuazione del piano è stata costituita una task force che coinvolge le direzioni regionali, Arpa Piemonte, Ires, Province, Città metropolitana di Torino, Politecnico, università ed enti di ricerca. L'obiettivo è individuare soluzioni per ridurre le emissioni attraverso nuove tecnologie e il coordinamento tra le istituzioni. Per la gestione dell'acqua, Marnati ha illustrato il Patto del Verbano, accordo biennale senza costi aggiuntivi tra i gestori idrici Acqua Novara.Vco e Alfa, che operano sulle due sponde del Lago Maggiore. L'intesa prevede la condivisione di laboratori e attività di monitoraggio dei microinquinanti, forme di mutuo soccorso per gli interventi e una riduzione dei costi attraverso la collaborazione tra i gestori. Il Lago Maggiore, regolato dalla diga della Miorina, dispone di una capacità di invaso indicata dalla Regione in circa 400 milioni di metri cubi. L'obiettivo è estendere la collaborazione anche ai partner svizzeri e agli enti di ricerca, tra cui il Cnr.