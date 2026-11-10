Incidente sul lavoro, due operai feriti nel Torinese

Due operai sono rimasti feriti questa mattina a Verolengo, nel Torinese, a seguito di un incidente sul lavoro. L'allarme è scattato intorno alle 10 in frazione Casabianca. I due lavoratori sono stati colpiti da un cestello in ferro contenente indumenti. Un uomo di 56 anni è stato colpito alla testa mentre il collega a un piede. La centrale operativa del 118 di Torino ha inviato sul posto un'ambulanza e l'elicottero del Servizio Regionale di Elisoccorso. L'equipe dell'elicottero ha soccorso il paziente di 56 anni e lo ha trasportato al Cto in un codice giallo. L'altro paziente, che ha riportato escoriazioni, è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso di Chivasso in codice verde. La dinamica dell'accaduto è adesso al vaglio dei carabinieri della compagnia di Chivasso e degli ispettori dello Spresal dell'Asl To4.