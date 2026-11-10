Carceri, approvato in consiglio regionale odg sulla salute mentale

Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato un ordine del giorno sulla salute mentale nelle carceri, presentato dalla consigliera Vittoria Nallo (Italia Viva-Stati Uniti d'Europa) in collaborazione con l'Associazione radicale Adelaide Aglietta. Il documento impegna la Giunta a rafforzare la tutela della salute mentale dei detenuti, potenziare le Rems, le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, e assumere nuovo personale per la sanità penitenziaria. Dal testo sono stati però eliminati, secondo Nallo, i punti dedicati al sostegno psicologico e alle condizioni di lavoro degli agenti della polizia penitenziaria. "L'approvazione del nostro ordine del giorno sulla salute mentale nelle carceri piemontesi, presentato in collaborazione con l'Associazione radicale Adelaide Aglietta, è un primo passo importante", spiega Nallo. "Le nostre strutture sono in perenne emergenza a causa del sovraffollamento e dei ritmi di lavoro insostenibili. Con il testo approvato oggi, la Giunta si è impegnata a rafforzare la tutela della salute mentale per i detenuti, a potenziare le strutture Rems e ad assumere nuovo personale per il settore regionale della salute penitenziaria", aggiunge. "Dispiace però che la maggioranza abbia cancellato dal testo i punti che avevamo inserito per tutelare gli agenti, nei quali chiedevamo alla Regione di confrontarsi con le istituzioni competenti e con il Ministero della Giustizia per avviare un monitoraggio sulla loro salute mentale, rafforzare il supporto psicologico contro lo stress da lavoro e verificare le reali condizioni operative nelle strutture. Continueremo a vigilare affinché anche la Polizia penitenziaria ottenga la tutela che merita, perché la salute, il rispetto dei diritti e la dignità del lavoro nelle carceri piemontesi devono essere garantiti a tutti", conclude Nallo.