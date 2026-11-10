Carceri, approvato in consiglio regionale odg sulla salute mentale

14:06 Martedì 10 Novembre 2026

Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato un ordine del giorno sulla salute mentale nelle carceri, presentato dalla consigliera Vittoria Nallo (Italia Viva-Stati Uniti d'Europa) in collaborazione con l'Associazione radicale Adelaide Aglietta. Il documento impegna la Giunta a rafforzare la tutela della salute mentale dei detenuti, potenziare le Rems, le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, e assumere nuovo personale per la sanità penitenziaria. Dal testo sono stati però eliminati, secondo Nallo, i punti dedicati al sostegno psicologico e alle condizioni di lavoro degli agenti della polizia penitenziaria. "L'approvazione del nostro ordine del giorno sulla salute mentale nelle carceri piemontesi, presentato in collaborazione con l'Associazione radicale Adelaide Aglietta, è un primo passo importante", spiega Nallo. "Le nostre strutture sono in perenne emergenza a causa del sovraffollamento e dei ritmi di lavoro insostenibili. Con il testo approvato oggi, la Giunta si è impegnata a rafforzare la tutela della salute mentale per i detenuti, a potenziare le strutture Rems e ad assumere nuovo personale per il settore regionale della salute penitenziaria", aggiunge. "Dispiace però che la maggioranza abbia cancellato dal testo i punti che avevamo inserito per tutelare gli agenti, nei quali chiedevamo alla Regione di confrontarsi con le istituzioni competenti e con il Ministero della Giustizia per avviare un monitoraggio sulla loro salute mentale, rafforzare il supporto psicologico contro lo stress da lavoro e verificare le reali condizioni operative nelle strutture. Continueremo a vigilare affinché anche la Polizia penitenziaria ottenga la tutela che merita, perché la salute, il rispetto dei diritti e la dignità del lavoro nelle carceri piemontesi devono essere garantiti a tutti", conclude Nallo.

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