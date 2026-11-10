LAVORO & OCCUPAZIONE

Precarie otto assunzioni su dieci

Nel 2025 in Piemonte oltre 350mila nuovi rapporti a termine, in somministrazione, stagionali o intermittenti. La flessibilità è ormai una componente strutturale del mercato occupazionale, ma i numeri non dicono quanti lavoratori riescano a ottenere un posto fisso

In Piemonte trovare un lavoro non significa necessariamente trovare un posto. Anzi, per chi entra nel mercato occupazionale, la prospettiva di un contratto stabile resta decisamente minoritaria. Quasi otto assunzioni su dieci, nel 2025, sono avvenute attraverso forme contrattuali temporanee o discontinue. Un dato che racconta una realtà ben diversa da quella restituita dalle statistiche sull’andamento dell’occupazione: avere un impiego, infatti, non equivale necessariamente a poter contare su uno stipendio regolare e su qualche certezza per il futuro.

Secondo i dati diffusi dalla Uil Piemonte, lo scorso anno nella regione si sono registrate circa 183mila assunzioni a tempo determinato, 98mila in somministrazione, 47mila con contratti intermittenti e 29mila stagionali. In totale, 357mila attivazioni riconducibili alle diverse forme di lavoro flessibile.

Numeri consistenti, che richiedono tuttavia una precisazione: si tratta di contratti attivati, non di lavoratori. La stessa persona può essere stata assunta più volte nel corso dell’anno, contribuendo così ad alimentare le statistiche. Inoltre, non tutte queste tipologie contrattuali comportano necessariamente la medesima precarietà: la somministrazione, per esempio, può prevedere anche rapporti a tempo indeterminato con l’agenzia.

Il dato resta comunque significativo, perché mostra quanto il ricorso a rapporti di durata limitata pesi sulle nuove assunzioni. E pone una questione che le statistiche sulle attivazioni, da sole, non consentono di risolvere: quanti di questi contratti rappresentano un passaggio verso un’occupazione stabile e quanti, invece, si traducono in una successione di impieghi temporanei?

La flessibilità diventata sistema

Il ricorso a forme contrattuali flessibili risponde anche alle esigenze delle imprese, soprattutto nei settori caratterizzati da oscillazioni produttive, stagionalità e necessità di sostituzione del personale. Il problema nasce quando ciò che dovrebbe servire a gestire esigenze temporanee diventa la modalità ordinaria di ingresso e permanenza nel mercato del lavoro.

Le conseguenze non riguardano soltanto la durata dell’impiego. La discontinuità può tradursi in redditi irregolari, difficoltà nell’accesso al credito e minori possibilità di programmare scelte familiari e abitative. Una condizione che pesa soprattutto sulle generazioni più giovani, senza risparmiare chi alterna da anni periodi di occupazione e inattività.

Il sindacato cerca nuove risposte

È su questo terreno che la Uil ha deciso di riorganizzare la propria presenza in Piemonte, istituendo un coordinamento regionale con UilTemp, affidato ad Anna Maria D’Angelo. L’organismo si occuperà della rappresentanza dei lavoratori somministrati, temporanei e atipici, attraverso attività di monitoraggio e confronto con imprese e istituzioni.

La segretaria generale della Uil Piemonte, Chiara Maffè, parla di «decine di migliaia di persone costrette a fare i conti con contratti brevi, discontinuità occupazionale e una precarietà strutturale che logora il futuro». Il coordinatore nazionale Carmelo Prestileo riconosce che la somministrazione risponde a esigenze organizzative delle aziende, ma richiama la necessità di rendere la flessibilità compatibile con la qualità del lavoro e con tutele adeguate.

Resta da capire quali risultati concreti potrà produrre la nuova struttura sindacale. Perché, al di là delle dichiarazioni e delle iniziative organizzative, la questione è ben più ampia e coinvolge le politiche industriali, le strategie delle imprese e la capacità della contrattazione di impedire che la flessibilità si trasformi in precarietà permanente. Il vero indicatore da tenere d’occhio non è soltanto quanti contratti vengono firmati, ma quanti si trasformano in posti di lavoro duraturi. Ed è su questo terreno, più che sul numero delle assunzioni, che si misura la qualità dell’occupazione piemontese.