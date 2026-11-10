Ires Piemonte a Cop31, "Ricerca fondamentale per piano su qualità dell'aria"

Il presidente di Ires Piemonte Alessandro Ciro Sciretti e la ricercatrice Cristina Bargero sono intervenuti alla Cop31, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici in corso ad Antalya, in Turchia. Tra gli eventi del Padiglione Italia, realizzato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, hanno presentato un nuovo approccio alle politiche ambientali, che passa dalla logica del divieto a quella dell'innovazione. Il caso presentato è quello del Piano regionale di qualità dell'aria, che punta su mobilità sostenibile, pratiche agricole a minore impatto e incentivi al cambiamento. "La Cop31 è un'importante occasione per portare l'esperienza del nostro territorio in un contesto internazionale - ha dichiarato Alessandro Ciro Sciretti, Presidente di Ires Piemonte -. Affrontare il cambiamento climatico significa costruire politiche realmente integrate, capaci di tenere insieme tutela dell'ambiente, innovazione e sviluppo sociale, come dimostra l'esperienza del Piano regionale di qualità dell'aria. In questo percorso la ricerca svolge un ruolo fondamentale: offre alle istituzioni conoscenze e strumenti per orientare le scelte e valutarne i risultati. È il contributo che Ires si impegna a dare ogni giorno alla Regione Piemonte e all'intero territorio".