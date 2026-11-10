PALAZZO LASCARIS

Il fine vita approda in Aula.

E Cirio si ferma al casello

Supera il primo scoglio a Palazzo Lascaris la proposta di legge popolare del Piemonte, rimasta bloccata nella scorsa legislatura. Cirio interviene su Carmagnola, annuncia un confronto con il concessionario autostradale e se ne va tra le polemiche

La strada per l’approvazione del fine vita torna in Piemonte questa volta non si ferma al primo passaggio. L’Ufficio di presidenza del Consiglio Regionale del Piemonte ha infatti dichiarato ricevibile e ammissibile la proposta di legge di iniziativa popolare “Liberi Subito”, promossa dall’Associazione Luca Coscioni e sottoscritta da circa 16mila cittadini in 626 Comuni piemontesi.

Un via libera che ha un peso soprattutto politico, perché riapre una partita che nel 2024 si era fermata prima ancora di arrivare al confronto di merito. Allora, sotto la presidenza di Stefano Allasia, la maggioranza aveva fatto ricorso a una pregiudiziale di costituzionalità, impedendo alla precedente iniziativa popolare, sostenuta da circa 11mila firme, di proseguire il proprio percorso.

I passi successivi

Ora la proposta potrà essere esaminata dalla commissione consiliare competente e successivamente approdare in Aula. Non è ancora una vittoria per i promotori, né tantomeno l’approvazione di una legge sul fine vita, ma il primo risultato concreto di una mobilitazione che ha riportato il tema al centro del confronto politico regionale. Il presidente del Consiglio regionale Davide Nicco ha voluto delimitare con precisione il significato della decisione, precisando che la ricevibilità riguarda la regolarità della raccolta e della presentazione delle firme, mentre l’ammissibilità verifica che la materia rientri, in termini generali, nelle competenze legislative regionali.

A rivendicare il risultato sono soprattutto le consigliere di Alleanza Verdi e Sinistra Alice Ravinale, Valentina Cera e Giulia Marro, che parlano di un passaggio importante e ringraziano gli attivisti dell’Associazione Luca Coscioni per il lavoro portato avanti in questi mesi. Le due esponenti sottolineano anche il cambiamento del quadro politico rispetto al passato, ricordando le aperture registrate sul tema e il lavoro avviato in sede di Conferenza dei capigruppo.

La strada, però, resta in salita: nella maggioranza di centrodestra sono pochi a valutare positivamente la proposta, e il presidente della Regione Alberto Cirio ha già richiamato la necessità di un intervento del Parlamento nazionale. Ma il punto ora è un altro: la proposta dovrà essere discussa e votata dal Consiglio regionale, che nella scorsa legislatura non ha avuto possibilità di esprimersi.

Carmagnola caput mundi

Se il fine vita ha rappresentato il passaggio più significativo della giornata, è stata la (inusuale) presenza di Cirio a Palazzo Lascarsi a offrire alle opposizioni un nuovo terreno di scontro con il presidente della Regione.

Il governatore è intervenuto in Aula sul dossier del casello di Carmagnola, annunciando di aver già avviato un confronto con il gruppo Astm per arrivare all’abolizione del pedaggio sulla Torino-Savona. Una questione che da anni interessa il territorio e che oggi ha incassato il via libera del Consiglio regionale a un ordine del giorno presentato dal capogruppo della Lega Fabrizio Ricca e approvato all’unanimità dai consiglieri che hanno partecipato al voto. Il documento impegna la Giunta ad attivarsi per ottenere la gratuità del casello e, parallelamente, ad accelerare la realizzazione della Bretella Est, l’infrastruttura attesa da decenni per alleggerire il traffico di attraversamento nel centro cittadino.

Cirio ha scelto proprio l’Aula per anticipare il prossimo appuntamento con Bernardo Magrì, amministratore delegato del gruppo Astm, fissato per giovedì 12 novembre alle 17. Sul tavolo ci sarà soprattutto la quantificazione economica dell’operazione: eliminare il pedaggio significa infatti intervenire sugli introiti della società concessionaria. Il presidente ha difeso la proposta con un argomento diretto: «I cittadini è giusto che paghino se hanno il servizio: dove non c’è, è giusto che non paghino». Per Ricca si tratta di un risultato importante per un territorio che da quarant’anni deve fare i conti con il traffico pesante e con una tangenziale ancora incompiuta.

Ma anche su questo fronte non sono mancate le critiche. La consigliera regionale e presidente del Partito Democratico piemontese Nadia Conticelli ha invitato Cirio a non limitarsi alla questione del pedaggio, chiedendo di affrontare con Astm l’intero problema della viabilità carmagnolese. La gratuità del casello, secondo la consigliera, non può sostituire un intervento infrastrutturale atteso da troppo tempo. Conticelli ha inoltre ricordato i precedenti annunci sulla Bretella Est, un’opera da circa 30 milioni di euro che, nonostante le promesse degli anni passati, non è ancora stata realizzata.

Sanità? Meglio non parlarne

Ma è soprattutto quanto accaduto subito dopo ad aver alimentato le polemiche politiche. Concluso il suo intervento sul casello, Cirio ha lasciato l’Aula, senza prendere parte al successivo confronto richiesto dalle opposizioni sullo stato della sanità piemontese. Una scelta che ha immediatamente innescato la reazione dei gruppi di minoranza. Le capogruppo Gianna Pentenero (Pd) Alice Ravinale (Avs), Sarah Disabato (Movimento 5 Stelle) e Vittoria Nallo (Stati Uniti d’Europa) tramite una nota congiunta hanno contestato al presidente di aver evitato il confronto su una delle questioni più delicate per la Regione, proprio mentre in Consiglio si chiedevano chiarimenti sulle risorse destinate alla sanità pubblica.

Nel mirino delle opposizioni c’è soprattutto la posizione di Cirio rispetto alla manovra finanziaria del Governo Meloni. Le capogruppo ricordano le preoccupazioni espresse dalle Regioni sul finanziamento del Fondo sanitario nazionale e contestano al governatore di non aver fornito risposte sulle difficoltà del sistema piemontese. Liste d’attesa, carenza di personale, accesso alle prestazioni e risorse per le strutture residenziali sono i temi che le minoranze avrebbero voluto portare direttamente all’attenzione del presidente: «Pensano che le persone si curino con la propaganda?», è l’affondo delle opposizioni, che accusano Cirio di aver scelto di non rispondere alle domande sulla sanità dopo aver preso la parola per annunciare il confronto con il gestore autostradale.

Nome da applausi

A Palazzo Lascaris oggi sono arrivati anche gli applausi per il cambio di denominazione del Comune di Montà, nel Cuneese, che assume il nome di Montà d’Alba. Una modifica che nelle intenzioni dei promotori recupera il riferimento storico e territoriale all’area albese, rafforzando l’identità del Comune e il suo legame con il territorio. Un passaggio accolto positivamente dai consiglieri del centrodestra in Aula, tanto da meritare quasi una standing ovation. Ma per il governatore la seduta si era già chiusa con un annuncio sul casello di Carmagnola.