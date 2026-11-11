Cercasi mental coach

Quattro notizie per Torino, legate a tre dei settori industriali più importanti – automotive, spazio e motoristica –, di cui tre buone e una quarta da seguire con attenzione.

La prima riguarda il ceo di Stellantis, Antonio Filosa, che lascia la responsabilità operativa del Nord America, affidandola a Pablo Di Si. Finora Filosa aveva mantenuto ad interim la supervisione diretta dell'area nordamericana. Con questa nomina, il manager ha deciso di cedere una delega operativa che certamente lo distoglieva dall'incarico di ceo, per concentrarsi pienamente sul rilancio globale del gruppo e sull'attuazione del piano strategico FaSTLAne 2030, che prevede circa 60 miliardi di euro di investimenti e 60 nuovi modelli.

L’Europa apre alla neutralità tecnologica

La seconda notizia, sempre legata all'automotive, arriva dall'Europa, dove il 4 novembre la commissione Ambiente del Parlamento europeo ha approvato, con il voto favorevole di Ppe, Socialisti e Democratici e Renew Europe, una revisione del regolamento sulle emissioni di CO₂ delle auto e dei furgoni nuovi, compiendo un ulteriore passo verso la neutralità tecnologica.

Il quadro delle auto al 2035 cambia su tre piani distinti: l'obiettivo medio di riduzione delle emissioni, la definizione di veicolo a zero emissioni e il sistema di crediti per i costruttori. Pertanto, un'auto con motore a combustione potrebbe essere classificata a zero emissioni secondo le regole europee, pur emettendo una certa quantità di CO₂ dal tubo di scarico.

È importante chiarire che si tratta di un obiettivo medio per ciascun costruttore, non di una quota di auto termiche consentite. Per dare un'idea del meccanismo di calcolo, l'accordo tra i partiti interviene anche sui veicoli elettrici, prevedendo che, nel computo delle emissioni medie, le piccole elettriche prodotte nell'Ue (fino a 4,2 metri) conterebbero come 1,4 veicoli e quelle ad alta efficienza come 1,2.

Inoltre, con la sigla Veef (Vehicles running exclusively on eligible fuels), ovvero veicoli che funzionano esclusivamente con carburanti ammissibili, si allarga la definizione di zero-emission vehicle per includere, ai soli fini del regolamento, sia i veicoli con emissioni allo scarico pari a 0 g CO₂/km sia i Veef. In pratica, i due tipi di veicolo restano diversi sul piano fisico, ma vengono trattati allo stesso modo nel calcolo: dal 2030 le emissioni specifiche di un Veef sono considerate pari a 0 g CO₂/km.

I carburanti ammissibili sono previsti in due fasi: fino al 2032 sono consentiti tutti quelli contemplati dalla direttiva sulle energie rinnovabili che garantiscano una riduzione delle emissioni di gas serra del 65%; dal 2033 il perimetro si restringe ai carburanti rinnovabili di origine non biologica, ai biocarburanti e al biogas prodotti da materie prime elencate in un nuovo allegato, sempre con il 65% di risparmio e nel rispetto dei criteri di sostenibilità della direttiva.

Dopo le discussioni dei mesi scorsi, è importante che, almeno per l'Italia, si sia raggiunta un'intesa tra i partiti di maggioranza e opposizione.

Progetto Bromo

La terza notizia riguarda il Progetto Bromo, una maxi-alleanza industriale europea nel settore aerospaziale, nata per creare un grande polo integrato, civile e militare, in grado di rispondere alla concorrenza globale. La compagine societaria sarà composta da Airbus, con il 35%, e da Leonardo e Thales, ciascuna con il 32,5%. La nuova società avrà circa 25.000 dipendenti in Europa e un fatturato stimato tra 6,5 e 7,5 miliardi di euro. Dopo il via libera dell'antitrust dell'Unione europea, l'avvio è previsto per l'autunno del 2027.

Una scelta che va nella direzione da sempre auspicata: unire i campioni nazionali europei in una grande azienda capace di competere a livello mondiale con i colossi statunitensi e cinesi. Una scelta necessaria e urgente nel settore spaziale, per ridurre la dipendenza da Starlink e da Elon Musk, rafforzando l'autonomia europea nella cybersicurezza e nel controllo dello spazio, sia in ambito civile sia nella difesa.

Ma c'è un problema: occorre proteggere le missioni industriali dei nostri stabilimenti, soprattutto di quelli torinesi, e fare in modo che siano parte integrante e protagonisti del progetto europeo. Non basta tutelare i circa 700 lavoratori italiani che ne faranno parte: serve un Governo che abbia una strategia e una visione europea. Per ora, come nel caso della fornitura di sistemi di difesa all'Ucraina, ci sono soprattutto parole, ma pochi fatti concreti. E anche sulla cybersicurezza sembrano profilarsi più tagli che investimenti.

Torino e la testa dello spazio

Torino rischia un ridimensionamento del suo storico polo tecnologico, legato ai moduli pressurizzati e alle infrastrutture spaziali. La principale preoccupazione sollevata da analisti ed esperti è che una partecipazione societaria pressoché paritetica – Airbus ha il 2,5% in più rispetto a Leonardo e Thales – non sia sufficiente a garantire che il potere decisionale, le competenze e la design authority, ossia la responsabilità della progettazione, restino in Italia e, in particolare, a Torino.

Si teme che gli stabilimenti torinesi conservino la presenza fisica e la produzione, mentre le decisioni strategiche, i programmi di punta e l'ingegneria di alto livello vengano trasferiti altrove, per esempio a Tolosa, in Francia.

È lecito domandarsi se la politica piemontese si stia occupando del problema oppure sia troppo impegnata tra inaugurazioni di fiere e manifestazioni delle Pro loco. Serve un sostegno politico concreto per impedire il ridimensionamento della missione ingegneristica di Thales a Torino. Anche perché, diversamente, verrebbe meno il senso stesso della Città dell'Aerospazio.

Iveco a Tata, le opportunità per Fpt

L'ultima novità è l'ufficializzazione della cessione di Iveco al colosso mondiale Tata. Nell'operazione rientra anche Fpt Industrial, con 3.200 addetti a Torino. Come già in occasione dell'annuncio della vendita da parte di Exor, si sono levate voci critiche nei confronti dell'azionista, secondo un copione che a Torino si ripete puntualmente, senza alcuna analisi industriale, se non l'invocazione della difesa del patrimonio produttivo dagli «stranieri». Il che, peraltro, conferma che, a parte John Elkann, maggiore azionista, non ci sono altri imprenditori italiani di pari livello in grado di rilevare Iveco. E questa sarebbe già un'analisi, oltre che una conclusione sulla quale riflettere.

Ricordo brevemente che cosa produce Fpt Industrial, il maggiore costruttore indipendente di motori per il settore agricolo a livello mondiale, con oltre 110.000 motori prodotti all'anno. Gran parte delle architetture e delle tecnologie di questi propulsori, come i sistemi HI-eSCR e HI-eSCR2 per il post-trattamento dei gas di scarico, viene sviluppata e prodotta proprio nel polo di Torino.

Tra i principali produttori di trattori e macchine agricole che utilizzano motori Fpt figurano New Holland, Case IH, Claas, Same Deutz-Fahr, McCormick, Landini, Steyr e Lindner. Fpt copre una parte importante del mercato della motoristica agricola con le famiglie di motori NEF e Cursor.

Tata non costruisce direttamente macchine agricole, ma il solo mercato indiano assorbe circa un milione di trattori all'anno e punta all'espansione in Africa. Per dare un'idea delle proporzioni, in Italia si vendono circa 17mila trattori all'anno, negli Stati Uniti 200mila e in Cina 400mila.

Si capisce quindi perché Tata, oltre a espandersi con Iveco nel mercato europeo dei veicoli industriali e commerciali, dove non era presente, voglia entrare anche nel settore delle macchine agricole attraverso la motoristica. Con questi scenari, Fpt a Torino potrebbe rafforzare sensibilmente la propria missione produttiva, nei motori, nei ponti e nei cambi destinati ai veicoli industriali e agricoli.

Stellantis e Tata, alleanza che si allarga

Aggiungo una notizia quasi ignorata dai principali mezzi d'informazione: sempre nell'ottobre di quest'anno, Stellantis e Tata Motors Passenger Vehicles (Tmpv) hanno firmato un accordo definitivo per sviluppare veicoli destinati a oltre 50 mercati e produrli in India.

L'intesa amplia una collaborazione che dura da oltre vent'anni. Tmpv metterà a disposizione di Stellantis le proprie tecnologie e architetture di prodotto. Il gruppo utilizzerà le competenze ingegneristiche e di sviluppo presenti in India per adattare i modelli alle normative, alle condizioni operative e alle esigenze dei clienti nei diversi Paesi e continenti, dall'Asia-Pacifico al Medio Oriente, dall'Africa al Sud America. Elkann e Stellantis, dunque, ampliano il proprio raggio d'azione mondiale nell'automotive. Altro che abbandonare l'auto.

Cnh, una strategia che Torino non vede

A questi scenari si aggiunge la cessione del settore Construction Equipment di Cnh, che ha nuovamente suscitato reazioni, giuste ma limitate. Forse si dimentica che nel 2020 fu chiuso lo stabilimento di San Mauro e la produzione trasferita a Lecce.

Nessuno parla della strategia di Exor e, continuando a guardarsi l'ombelico, non si vedono gli accordi con la canadese Bourgault sulle seminatrici di precisione, né l'impatto del trasferimento dall'Austria a Jesi, in provincia di Ancona, della produzione di Steyr. Già, ma non riguardano Torino. Ed è proprio questo il punto. Se a Torino, dalla politica alle istituzioni, dai sindacati alle università, dagli intellettuali alle discussioni da bar, si è diffusa l'opinione che l'industria non esista più, che Stellantis e quindi Exor se ne siano andate, e non si reagisce a questa convinzione, è inevitabile che anche il principale investitore privato industriale italiano finisca per guardare altrove.

Intanto la città punta sul turismo e sul commercio, settori certamente importanti, ma che troppo spesso generano per i giovani occupazione precaria e instabile, senza offrire prospettive solide. Nel frattempo, i nostri laureati al Politecnico e i diplomati degli istituti tecnici vanno all'estero. E noi continuiamo a domandarci perché.

Quale Torino vogliamo?

Il primo interrogativo, allora, è semplice: quale Torino vogliamo? Se la vogliamo ancora, e anche, industriale, dobbiamo agire di conseguenza, elaborando una strategia insieme agli investitori per attrarli o convincerli a rimanere sul territorio.

La riflessione che lega i quattro scenari illustrati è la competenza. Competenza strategica, per cui Filosa riduce i propri incarichi per essere più efficace. Competenza tecnologica e del saper fare, come nei casi di Bromo e Fpt. Competenza politica in Europa, dove l'accordo sulla neutralità tecnologica rappresenta un salutare passo avanti.

Ci vorrebbe, poi, una classe politica italiana capace di definire e attuare una vera politica industriale per il Paese. Forse Torino e il Piemonte hanno bisogno di un mental coach per tornare a elaborare un'analisi strategica sull'industria. Facciamolo per i nostri giovani e spieghiamo loro che, per il futuro, può essere meglio diventare tecnici industriali piuttosto che camerieri o agenti immobiliari, purché la politica sappia creare le condizioni perché questa scelta offra opportunità concrete. È un problema di cultura.