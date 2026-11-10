POLITICA & GIUSTIZIA

In campagna elettorale vale tutto? La Cassazione dice di no

Nella corsa a sindaco di Asti del 2017 un candidato aveva accusato Asp di falsificare i bilanci e avanzato pesanti insinuazioni su una gara d'appalto. Nove anni dopo arriva il verdetto della Suprema Corte: reato prescritto, ma restano le conseguenze civili

«Falso, più che falso». Non aveva usato mezzi termini Biagio Dionigi Riccio per bollare il bilancio di Asti Servizi Pubblici (Asp), accusando inoltre la società di aver presentato deliberatamente un’offerta esagerata in una gara d’appalto. Era il 2017, correva per diventare sindaco di Asti e, nella foga della campagna elettorale, aveva deciso di prendere di mira la multiutility cittadina.

Le urne gli riservarono una sonora bocciatura, la giustizia una coda assai più lunga. Nove anni dopo, la Cassazione mette la parola fine alla vicenda: la diffamazione è prescritta, ma restano ferme le conseguenze civili. Perché la libertà di critica politica, per quanto ampia, non comprende quella di spacciare per vere accuse rimaste senza riscontro.

La campagna delle accuse

Riccio, già presidente della Confartigianato astigiana, si presentava alla guida della lista civica “Dalla parte degli astigiani”, in una competizione affollata da otto aspiranti sindaci, poi vinta da Maurizio Rasero. La sua candidatura si sarebbe conclusa con appena 533 voti, l’1,59%, ultimo tra i concorrenti.

Ma prima delle urne, durante una conferenza stampa successivamente rilanciata su YouTube, Riccio aveva preso di mira Asp, sostenendo che il bilancio della società fosse «falso, più che falso». Non solo. Aveva accusato la multiutility di aver partecipato a una gara d’appalto presentando deliberatamente un’offerta esagerata, lasciando intendere l’esistenza di un accordo poco limpido. Parole pesanti, ben oltre la contestazione di scelte amministrative o tariffe. Asp, assistita dall’avvocato Marco Calosso, aveva reagito con una querela.

Il processo e la prescrizione

La vicenda giudiziaria si è trascinata per anni, anche nel tentativo, rimasto infruttuoso, di arrivare a una composizione tra le parti. Nel gennaio 2025 Riccio è stato condannato in primo grado a quattro mesi e quindici giorni di reclusione. Il 9 dicembre dello stesso anno la Corte d’Appello di Torino ha confermato la decisione. La difesa ha quindi bussato alla porta della Cassazione.

Nel frattempo, il primo aprile 2026, è maturata la prescrizione. La Suprema Corte ha dunque annullato senza rinvio la condanna agli effetti penali, ma ha respinto il ricorso per quanto riguarda quelli civili.

La critica non è una licenza

Il punto centrale della decisione riguarda il confine tra libertà di critica politica e diffamazione. Gli avvocati di Riccio avevano invocato il diritto di contestare, anche duramente, l’operato di una società partecipata pubblica. Un diritto che i giudici non mettono affatto in discussione.

Il problema è che le accuse devono poggiare almeno su un «nucleo di verità». E nel processo, secondo i giudici di merito, non sono emerse né falsificazioni dei bilanci né irregolarità nell’appalto contestato. Una gara che, oltretutto, Asp aveva perso a favore di una società di Catanzaro.

La Cassazione ricorda che la critica, anche quando assume toni particolarmente aspri, non può prescindere da una base fattuale né manipolare le notizie o presentarle in maniera tanto incompleta da stravolgerne il significato. Non basta, insomma, invocare la polemica politica per mettere al riparo qualsiasi affermazione.

Per Riccio la prescrizione ha chiuso il conto con la giustizia penale, non quello con la società che aveva accusato. E dalla Cassazione arriva un principio destinato a valere ben oltre Asti: in campagna elettorale si possono alzare i toni, non prescindere dai fatti.