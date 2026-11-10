Torino, piano da 1 milione per manutenzione straordinaria immobili comunali

La giunta comunale di Torino ha approvato un programma di manutenzione straordinaria da un milione di euro che interesserà nei prossimi mesi diversi immobili della Città con lavori che vanno dal rifacimento delle coperture all'adeguamento alle norme antincendio delle palestre, dal rinnovo dei servizi igienici nelle biblioteche a interventi per migliorare la sicurezza e la funzionalità degli spazi pubblici. "Con questo investimento - spiega la vicesindaca con delega al Patrimonio, Michela Favaro - proseguiamo il lavoro di cura e manutenzione del patrimonio immobiliare della Città, diffuso sul territorio e che ospita servizi e attività molto diversi. Intervenire su questi edifici significa conservarli nel tempo e mantenerli adeguati alle attività che vi si svolgono, garantendo condizioni di sicurezza e funzionalità. Tra gli interventi più significativi, quelli previsti nell'edificio di corso Cincinnato 115, via Reiss Romoli 45 e via Foligno 14. Previsti anche lavori alla biblioteca civica Alessandro Passerin d'Entrèves, oltre che in centri civici e d'incontro, uffici anagrafici, sedi dei servizi sociali, centri socio-terapeutici, centri diurni per persone con disabilità, bagni pubblici, magazzini comunali. Le attività di manutenzione coinvolgeranno anche alcuni immobili di proprietà della Città di Torino a Chieri, Noli e Loano.