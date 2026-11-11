GRANA PADANA

Molinari, ritorno da vice di Salvini.

Ma non tutto il Nord lo spalleggia

Il capogruppo alla Camera è in pole per affiancare il leader nella nuova segreteria federale, accanto a Durigon. Un tandem che dovrebbe rappresentare le due anime del Carroccio, ma in Lombardia cresce il malumore. E Crippa non è Calderoli

Per Riccardo Molinari sarebbe un ritorno, più ancora che una promozione. Dieci anni dopo aver lasciato la vicesegreteria federale della Lega Nord, il capogruppo alla Camera e capo del partito in Piemonte è nuovamente in corsa per diventare il numero due di Matteo Salvini. Anzi, uno dei due numeri due, se prenderà corpo l’ipotesi di una diarchia con Claudio Durigon, oggi tra gli uomini più influenti del Carroccio e principale interprete di quella Lega meridionale sulla quale il segretario ha costruito buona parte dei nuovi equilibri interni.

Molinari è in pole, come lo Spiffero ha scritto nei giorni scorsi. Ma tra essere il candidato più accreditato e ottenere il consenso di un partito attraversato da rivalità territoriali e personali passa una bella differenza. Soprattutto quando a contestare la soluzione ci sarebbero proprio pezzi di quel Nord che il parlamentare piemontese dovrebbe rappresentare.

Un vice di ritorno

Salvini lo aveva scelto come vicesegretario federale alla fine di novembre del 2014, quando la Lega Nord stava cominciando la sua trasformazione in partito nazionale. Molinari rimase in carica fino al febbraio 2016, quando il congresso di Collegno lo elesse segretario della Lega Nord Piemont. Da allora ha consolidato il proprio potere nel partito, fino a diventare capogruppo a Montecitorio e uno degli interlocutori più ascoltati dal leader.

All’ultimo congresso federale, quello che ha riconfermato Salvini alla guida del partito, Molinari si è collocato saldamente nel campo del segretario, senza però assumere i toni più bellicosi dei fedelissimi. Una posizione che oggi potrebbe tornargli utile: abbastanza vicino al capo per averne la fiducia, sufficientemente radicato nella vecchia Lega per rivendicare un ruolo di rappresentanza settentrionale.

Il Nord che non si riconosce

Il problema è che la geografia non coincide necessariamente con la politica. Un piemontese alla vicesegreteria non basta a placare i lombardi, soprattutto quelli che continuano a considerare la Lombardia il baricentro storico e organizzativo del movimento.

Tra i meno entusiasti figurano Luca Toccalini e Silvia Sardone, espressioni di un'area salviniana che non intende lasciare a Molinari il monopolio della rappresentanza del Nord. Non si tratta soltanto di ambizioni personali. In gioco c’è il peso delle diverse componenti nella futura catena di comando, dopo un congresso che ha confermato Salvini ma non ha affatto cancellato le divisioni. E c’è un paradosso: Molinari potrebbe trovarsi contestato non tanto dagli oppositori dichiarati del segretario, quanto da altri salviniani, poco disposti a riconoscergli una primazia politica.

La mozione che vale una candidatura

Il vero capitale politico accumulato da Molinari risale proprio al congresso di Milano del 24 e 25 ottobre. È stato lui a costruire la mozione sulla questione settentrionale, sottoscritta anche dai governatori e da esponenti della fronda nordista. Un documento che ha rimesso al centro autonomia, federalismo fiscale e sostegno alle imprese del Nord, riuscendo a raccogliere adesioni trasversali senza trasformarsi in un atto d’accusa contro Salvini.

Un’operazione politicamente redditizia: Molinari ha ottenuto il consenso di chi chiedeva una correzione di rotta senza mettere in discussione la propria fedeltà al segretario. E ha dimostrato di saper trattare con una parte degli scontenti. Ma sottoscrivere una mozione è una cosa, accettarne l’autore come proprio rappresentante al vertice del partito è tutt’altra.

Crippa, il coordinatore senza potere

A complicare il quadro c’è la sistemazione di Andrea Crippa, nominato coordinatore delle segreterie regionali. Una casella che, almeno sulla carta, dovrebbe garantire un raccordo tra il centro e i territori. Ma non basta a soddisfare tutte le ambizioni, né a tranquillizzare Toccalini e Sardone. Anche perché quella funzione era stata esercitata da Roberto Calderoli, che nel riscrivere lo statuto aveva immaginato di conservarla per sé.

Il passaggio a Crippa cambia parecchio la sostanza dell’incarico: Calderoli dispone di un’autorevolezza politica, di una rete di relazioni e di un peso nella storia del Carroccio che il nuovo coordinatore non può vantare. Più che un centro di comando, quello affidato a Crippa rischia dunque di essere un ufficio di collegamento.

La partita è ancora aperta

Salvini ha promesso di completare entro novembre la segreteria politica e la squadra dei vice. Il Consiglio federale del 6 novembre si è però concluso senza le nomine, rinviando ancora la soluzione dei contrasti emersi al congresso.

Il tandem Molinari-Durigon avrebbe una sua logica: il primo a presidiare il Nord, il secondo a rappresentare quella componente centro-meridionale che oggi pesa assai più di un tempo. Ma proprio qui sta l’insidia. Durigon ha alle spalle un’area politica che lo riconosce come riferimento. Molinari dovrebbe invece rappresentare un Nord che continua a dividersi su chi abbia titolo per parlare a suo nome. E se Salvini riuscisse a farlo tornare vicesegretario dopo dieci anni, per il piemontese la vera difficoltà comincerebbe il giorno successivo alla nomina.