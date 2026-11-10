Stellantis, al via negoziato per rinnovo del contratto specifico di lavoro

È partita oggi all'Unione Industriali di Torino la trattativa per il rinnovo del contratto specifico di lavoro che riguarda circa 60.000 dipendenti di Stellantis, Cnh, Iveco e Ferrari. Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Acqfr hanno presentato la piattaforma con la richiesta di un aumento salariale di 150 euro. Sono già stati fissati i prossimi incontri: il 30 novembre sul welfare aziendale, l'1 dicembre sui diritti sindacali e il 16 dicembre su pari opportunità ambiente e sicurezza. 17 dicembre (9-13) disciplina rapporto di lavoro. Al confronto non partecipa la Fiom, che non è mai stata firmataria del contratto specifico, perché secondo i metalmeccanici della Cgil "non permette il confronto e la contrattazione delle condizioni di lavoro ed economiche". La Fiom sarà convocata nei prossimi giorni per discutere in merito alla sua piattaforma, presentata e ampiamente condivisa dai lavoratori nelle assemblee svolte in queste settimane in quasi tutti gli stabilimenti di Stellantis, Cnh e Iveco.