RADICALI LIBERI

Radicali nella bufera, ex all'attacco. "Denunciammo tutto già nel 2024"

Dopo le dimissioni del segretario Blengino, a Torino gli storici militanti che lasciarono il partito due anni fa puntano il dito su iscrizioni, presunte irregolarità congressuali e sul presidente Hallissey: "I panni sporchi non si lavano in casa"

L’addio burrascoso di Filippo Blengino alla segreteria di Radicali Italiani ha riaperto una ferita mai rimarginata nella galassia radicale. E a Torino c’è chi dice: «L’avevamo detto». Così, al Caffè Roberto di via Garibaldi – di proprietà dell’ex assessore e leader dei Verdi torinesi Roberto Tricarico –, Igor Boni, Giulio Manfredi, Silvja Manzi, Beatrice Pizzini e Chiara Squarcione sono tornati nello stesso luogo in cui, il 9 febbraio 2024, avevano annunciato il loro addio a Radicali Italiani per dare vita a Europa Radicale. Questa volta hanno convocato una conferenza stampa per commentare le pesanti accuse rivolte dall’ex segretario ai vertici del movimento, in particolare al presidente Matteo Hallissey.

Il messaggio è chiaro: quanto sta emergendo, sostengono i fuoriusciti, conferma le ragioni della loro rottura. «Sono passati poco più di due anni e mezzo da quando ce ne siamo andati dicendo che quel virus avrebbe distrutto anche loro», ha esordito Boni, ricollegandosi alle denunce di Blengino, che riguardano soprattutto il sistema delle iscrizioni, con tessere cartacee di dubbia provenienza e adesioni riconducibili agli stessi computer o strumenti di pagamento. «Questo metodo è totalmente estraneo all’alterità radicale, alla storia radicale», ha aggiunto, invitando l’ex segretario a rivolgersi alla magistratura per denunciare eventuali comportamenti penalmente rilevanti: «I panni sporchi non si lavano in casa, ma in pubblico».

Le accuse di Blengino e il precedente del 2024

Blengino, eletto segretario nel dicembre 2024, ha lasciato l’incarico la scorsa settimana, denunciando presunte irregolarità nel tesseramento, opacità nella gestione delle risorse, anomalie nella campagna per la cosiddetta «Tassa Etica» e un clima interno dominato, a suo giudizio, dalle fedeltà personali. Nel mirino soprattutto Matteo Hallissey, presidente di Radicali Italiani e contemporaneamente di Più Europa, accusato di aver alimentato una «concezione proprietaria» del partito. Contestazioni piuttosto pesanti, che dovranno trovare eventuale riscontro nelle sedi competenti.

Per comprendere la portata della frattura bisogna tornare al XXII congresso di Radicali Italiani, svoltosi a Roma il 27 e 28 gennaio 2024. Al termine dei lavori, diversi militanti e dirigenti storici abbandonarono il congresso e, successivamente, il partito, denunciando metodi di gestione giudicati incompatibili con la tradizione radicale. Già nel dicembre precedente, l’allora segretario Massimiliano Iervolino e la tesoriera Giulia Crivellini avevano presentato alla Procura di Milano una denuncia sulle presunte anomalie del tesseramento.

Le ragioni dell’addio

Il 9 febbraio 2024, proprio al Caffè Roberto, i cinque esponenti torinesi avevano spiegato le ragioni della loro uscita. «Noi non siamo andati via perché siamo stati estromessi, ma perché quel campo è diventato impraticabile. Quando ci sono i bari non si può più giocare», ha ricordato Silvja Manzi, ribadendo la necessità di fare chiarezza sulle vicende attraverso la magistratura. Secondo la dirigente, le nuove dichiarazioni di Blengino rendono opportuno tornare a sollecitare gli organi giudiziari, anche con un nuovo esposto.

Manzi ha inoltre sottolineato la delicatezza del doppio ruolo di Hallissey alla guida di Radicali Italiani e Più Europa, sostenendo che le contestazioni sulle iscrizioni potrebbero avere conseguenze anche sul secondo partito. Al centro del suo intervento anche la raccolta firme per la proposta di legge sulla Tassa Etica: secondo Manzi, sarebbe stato annunciato il raggiungimento del numero necessario di sottoscrizioni senza che fosse poi possibile dimostrare la disponibilità di una documentazione regolare. «È qualcosa di politicamente vergognoso», ha commentato.

Porte aperte

Gli scissionisti del 2024 avevano denunciato già allora il «virus partitocratico del metodo Hallissey». Ora le dimissioni di Blengino mostrano come la frattura non riguardi soltanto la vecchia guardia, ma coinvolga anche la nuova generazione. E mentre le diverse anime radicali continuano a contendersi l’eredità politica di Marco Pannella, è la credibilità dell’intera galassia a rischiare di pagare il prezzo più alto.

«I radicali una volta facevano scandalo, ora danno scandalo», ha concluso amaramente Manzi. Boni, dal canto suo, prova a guardare al futuro: «Le porte di Europa Radicale sono aperte a tutti». Metti che stavolta anche Blengino si presenti all’uscio.