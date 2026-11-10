PALAZZO LASCARIS

Braccia rubate all'agricoltura: "L'assessore è desaparecido"

Mentre il mondo agricolo chiede risposte sulla crisi del settore, Bongioanni (FdI) continua a non farsi vedere in aula. Oggi l'ennesima assenza, giustificata con una missione in Cina. Canalis e Pentenero (Pd): "Risposte o Consiglio aperto"

Il banco dell’assessore è ancora vuoto. E ormai, a Palazzo Lascaris, è diventata una costante. Paolo Bongioanni, il “superassessore” della Giunta regionale di centrodestra guidata da Alberto Cirio, titolare delle deleghe ad Agricoltura, Sport e Turismo e vicesegretario regionale di Fratelli d’Italia, continua a disertare le sedute del Consiglio regionale. Non si è mai presentato dall’inizio della legislatura e non ha fatto eccezione nemmeno oggi, proprio nella giornata in cui l’assemblea era chiamata a discutere della difficile situazione dell’agricoltura piemontese.

A spiegare il motivo dell’ennesima assenza è stato il presidente del Consiglio regionale, nonché suo collega di partito, Davide Nicco: Bongioanni si trova attualmente in Cina. Un’altra missione all’estero che si aggiunge a una lunga serie di viaggi e appuntamenti fuori dal Piemonte. Ma non c’è soltanto la mancata presenza in aula. A pesare è anche il rapporto sempre più complicato tra l’assessorato e un comparto agricolo che lamenta di non trovare ascolto né interlocutori istituzionali. Tra missioni, inaugurazioni e sagre in giro per il territorio, la sensazione, denunciata dalle opposizioni e dalle organizzazioni agricole, è che il confronto sulle emergenze del settore sia finito in fondo all’agenda dell’assessore.

Agricoltura in affanno, l’assessore non c'è

Le questioni sul tavolo non sono certo secondarie. La crisi internazionale legata allo Stretto di Hormuz sta alimentando forti aumenti dei costi dei carburanti e delle materie prime, con pesanti conseguenze sui bilanci delle aziende agricole. A queste difficoltà si aggiungono le preoccupazioni per il disegno di legge sulla riorganizzazione dei consorzi irrigui, una riforma sulla quale, secondo le rappresentanze del settore, mancano ancora chiarimenti e, soprattutto, un confronto concreto con la Regione.

Proprio su questi temi le opposizioni avevano portato in aula quattro ordini del giorno. L’esito della discussione è stato politicamente significativo: sono stati approvati soltanto i due presentati da Fratelli d’Italia e Lega, mentre sono stati respinti quelli delle opposizioni, uno del Partito Democratico e uno del Movimento 5 Stelle. Un confronto che avrebbe richiesto la presenza del responsabile politico del comparto, chiamato a rispondere alle preoccupazioni di imprese e organizzazioni professionali. Ma Bongioanni, ancora una volta, non c’era.

Il Pd chiede un consiglio aperto

Ad alzare la voce contro Bongioanni è il Partito Democratico, con la capogruppo Gianna Pentenero e la cattodem Monica Canalis, vicepresidente della commissione Lavoro e Attività produttive. «L’assessore sembra essere scomparso dal confronto con il mondo agricolo piemontese», denunciano le due esponenti dem. Da mesi, sottolineano, agricoltori, associazioni di categoria e operatori attendono risposte concrete su questioni che stanno mettendo in seria difficoltà uno dei settori strategici dell’economia regionale.

Pentenero e Canalis puntano il dito contro il silenzio dell’assessore sia sull’aumento dei costi energetici e delle materie prime, sia sulla riorganizzazione dei consorzi irrigui. Su quest’ultimo dossier, denunciano, il mondo agricolo continua ad attendere chiarimenti e un confronto vero con la Regione. «Sarebbero state necessarie risposte puntuali e assunzioni di responsabilità da parte della Giunta, ma il banco dell’assessore era vuoto, come da inizio legislatura», osservano.

E aggiungono una stoccata sulle numerose missioni fuori regione: «Comprendiamo che l’assessore sia impegnato tra numerose (forse troppe) deleghe e frequenti missioni fuori dal Piemonte, ma il territorio non può essere lasciato senza interlocutori proprio nel momento in cui avrebbe più bisogno di attenzione e sostegno».

Le due consigliere chiedono quindi che Bongioanni riferisca al più presto in Consiglio regionale e apra un confronto strutturato con le rappresentanze del settore. In caso contrario, avanzano la richiesta di convocare una seduta straordinaria dedicata alla crisi dell’agricoltura piemontese, per mettere intorno allo stesso tavolo istituzioni, organizzazioni professionali e imprese.

Gli agricoltori non ci stanno

La protesta, del resto, non arriva soltanto dai banchi dell’opposizione. Il malcontento delle organizzazioni agricole cresce e il rapporto con l’assessorato sembra essersi progressivamente deteriorato, al punto che le rappresentanze del settore cercano ormai ascolto a Palazzo Lascaris anziché al Grattacielo Piemonte. La settimana scorsa era stata Coldiretti a rivolgersi al Consiglio regionale, mentre oggi è toccato agli Agricoltori Autonomi.

Un cambio di interlocutore che la dice lunga sul clima. Le organizzazioni lamentano la mancanza di un dialogo con Bongioanni, in particolare sulla riforma dei consorzi irrigui, per la quale non sarebbe stato avviato un confronto adeguato con le categorie interessate. Il malumore, ormai, attraversa le diverse sigle del mondo agricolo. E la questione va ben oltre la presenza fisica dell’assessore in aula: riguarda la capacità di garantire una guida politica presente, disponibile e in grado di affrontare i problemi del comparto.

Così, mentre Bongioanni vola in Oriente, le aziende agricole piemontesi continuano a fare i conti con problemi molto concreti. E a Palazzo Lascaris il banco dell’assessore resta vuoto. Come il posto che, secondo i suoi critici, ha lasciato al tavolo del confronto con gli agricoltori.