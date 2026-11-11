Periti industriali, evento a Torino su professioni tecniche e digitale

Il Consiglio nazionale dei periti industriali parteciperà domani, 12 novembre, a Restructura 2026, il salone dedicato alla riqualificazione, al recupero e alla ristrutturazione edilizia presso il Lingotto Fiere di Torino con una tavola rotonda promossa con la Fondazione Opificium "Dal dato al territorio: competenze tecniche e infrastrutture digitali per lo sviluppo del Paese", dalle 14. Un appuntamento, recita una nota, per "approfondire il ruolo strategico del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (Sinfi) e il contributo delle professioni tecniche alla conoscenza, alla gestione e alla valorizzazione delle infrastrutture digitali", laddove il Sistema "rappresenta uno strumento fondamentale per favorire una visione integrata delle reti e supportare una pianificazione degli interventi più consapevole, efficiente e coordinata". E, "affinché questo patrimonio informativo possa esprimere appieno il proprio potenziale, risultano determinanti la qualità e l'affidabilità dei dati, la loro costante evoluzione e il contributo delle competenze tecniche nelle attività di raccolta, verifica e gestione delle informazioni", aspetti su cui "si concentrerà il confronto, che metterà in evidenza il ruolo dei professionisti tecnici anche nell'esercizio di una funzione di sussidiarietà a supporto della Pubblica amministrazione". Per il presidente della categoria Giovanni Esposito, che aprirà i lavori dell'evento torinese, "attraverso competenze specialistiche e capacità operative, i periti industriali possono contribuire a migliorare la conoscenza del territorio, la qualità delle informazioni disponibili e l'efficienza dei processi amministrativi, favorendo una collaborazione sempre più efficace tra istituzioni, professionisti e operatori privati". Per tutta la durata di Restructura 2026, il Consiglio nazionale sarà presente con uno spazio espositivo nell'Alveare del professionista, insieme all'Ordine dei periti industriali di Alessandria-Asti-Torino, luogo di confronto multidisciplinare che riunisce Ordini e Collegi professionali del territorio e promuove il dialogo tra competenze diverse, chiamate a collaborare nei processi di trasformazione e riqualificazione del patrimonio edilizio.