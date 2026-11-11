Mediobanca, cinque le società più dinamiche del Quarto Capitalismo

Sono cinque le società più dinamiche del Quarto Capitalismo. E' quanto emerge dall'annuale indagine dell'Area Studi Mediobanca dedicata ai maggiori operatori economici del Paese. Si tratta di Dompé Holdings, Bsp Pharmaceuticals, AB Holding, Nupi e Parmovo. Tutte imprese manifatturiere a controllo familiare italiano della fascia dimensionale intermedia che nel 2025 hanno realizzato un incremento del fatturato pari ad almeno il 20% rispetto al 2024 e hanno segnato un'incidenza del risultato sul giro d'affari non inferiore al 4% sia nel 2025 che nel 2024. Nel biennio analizzato, i loro ricavi aggregati sono aumentati del 38%, dato considerevole se raffrontato alla performance dell'intero comparto manifatturiero, pari al +2%1. Le cinque realtà sviluppano insieme nel 2025 3,3 miliardi di euro di ricavi e presentano una distribuzione territoriale piuttosto equilibrata: una ha sede operativa nel Sud Italia (Abruzzo), due nel Nord Ovest (entrambe in Lombardia), una nel Centro (Lazio) e una nel Nord Est (Emilia-Romagna). Quanto alla ripartizione settoriale, prevale il comparto farmaceutico con due player, seguito dall'alimentare, dal meccanico e dal chimico con un'azienda ciascuno. Le cinque imprese sono accomunate da una forte specializzazione produttiva, dall'innovazione e dalla capacità di presidiare nicchie di mercato ben definite, nelle quali hanno costruito un solido posizionamento competitivo. La loro forza risiede anche nella proiezione internazionale: nel complesso, oltre il 75% del loro fatturato aggregato proviene dalle esportazioni, una quota nettamente superiore rispetto al 52% registrato dalla manifattura nel suo insieme. Alle performance economiche si affianca l'attenzione al capitale umano, particolarmente rilevante in una fase in cui l'86% delle imprese del quarto Capitalismo segnala difficoltà nel reperire professionalità e competenze specializzate.