Eni, Enel e Gse sul podio per fatturato 2025

I grandi operatori dell'energia a controllo pubblico svettano nella graduatoria delle principali aziende industriali e di servizi italiane riferita all'esercizio 2025. Le prime venti posizioni vedono la presenza di dieci imprese pubbliche, sei private italiane e quattro a capitale estero, con una netta prevalenza del settore energetico petrolifero, che conta otto aziende nella Top 20. E' quanto emerge dall'annuale indagine dell'Area Studi Mediobanca dedicata ai maggiori operatori economici del Paese. Lo studio analizza i bilanci relativi all'esercizio 2025 di 2.547 aziende, suddivise in base al settore in cui operano. Nel dettaglio: 2.196 società industriali e di servizi con fatturato individuale superiore ai 100 milioni di euro e 351 banche con totale attivo tangibile superiore ai 50 milioni. Il peso delle società a controllo statale va ben oltre la numerosità: le società pubbliche rappresentano il 72% del fatturato, il 79% del valore aggiunto e il 67% dell'occupazione delle prime venti posizioni. Il podio per fatturato nel 2025 rimane invariato rispetto alla precedente edizione. Eni guida la graduatoria con 82,2 miliardi di euro, seguita da Enel (78,1 miliardi) e Gse - Gestore dei Servizi Energetici (59,6 miliardi). I tre maggiori operatori totalizzano quasi 220 miliardi di euro di vendite, pari a circa il 50% del fatturato complessivo della Top20. Alle spalle delle tre big dell'energia si collocano tre imprese manifatturiere: Prysmian con 19,7 miliardi, Leonardo (19,5 miliardi) e Stellantis Europe (19,1 miliardi). Il loro fatturato aggregato equivale a poco più del 70% di quello della capolista Eni. Completano le prime dieci posizioni Ferrovie dello Stato Italiane (16,8 miliardi), Edison (16,2 miliardi), Saipem (15,5 miliardi) e A2A (13,8 miliardi). Dall'undicesima alla ventesima posizione la graduatoria restituisce un quadro più articolato per attività: accanto agli operatori dell'energia e del petrolio, Hera, Italiana Petroli e Saras - Raffinerie Sarde, figurano Telecom Italia nelle telecomunicazioni, Webuild nelle costruzioni, Poste Italiane ed Edizione nei servizi, Parmalat, quarta e ultima manifatturiera della Top20 operante nell'alimentare, ed Eurospin Italia e Superit nella distribuzione. Nel complesso, sono 1.490 le aziende in graduatoria, di cui 278 con un fatturato superiore al miliardo di euro. Queste ultime hanno generato ricavi aggregati pari a 1.094 miliardi di euro (+4,3% sul 2024) e occupato oltre 2 milioni di persone (+2%). Il loro Ebit margin è pari al 7,4%, il rapporto risultato netto/fatturato al 3,3% e il debt equity ratio al 94,6%. Considerando la sola manifattura, le prime 20 aziende realizzano un fatturato aggregato di 164 miliardi di euro, 55,8 miliardi in meno rispetto ai 219,8 miliardi complessivamente totalizzati dalle tre società energetico-petrolifere sul podio della graduatoria generale. La graduatoria delle principali aziende manifatturiere è guidata da Prysmian, con 19,7 miliardi di euro, davanti a Leonardo (19,5 miliardi) e Stellantis Europe (19,1 miliardi). Seguono Parmalat (10,7 miliardi), Fincantieri (8,9 miliardi) e Nuovo Pignone Holding (7,5 miliardi); Ferrari e Pirelli & C. si attestano entrambe a 6,8 miliardi, davanti a Marcegaglia Holding (6,6 miliardi), Iveco (6,4 miliardi) e Cremonini (6,3 miliardi). Nella seconda metà della Top20 figurano Italpreziosi (5,9 miliardi), Prada e Chimet (entrambe a 5,7 miliardi), Finarvedi (5,5 miliardi), A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite (4,9 miliardi), Barilla Holding (4,8 miliardi), Buzzi (4,5 miliardi), Mapei (4,4 miliardi) e Duferco Travi e Profilati (4,1 miliardi).