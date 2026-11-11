Allarme bomba in decine di scuole in Italia da mail anonima

Allarme bomba in decine di scuole italiane. L'allarme è scattato da una mail anonima inviata agli istituti scolastici di diverse città. Studenti e personale delle scuole interessati sono stati evacuati e sono in corso le bonifiche delle forze dell'ordine. Già nei giorni scorsi era accaduto un episodio analogo con un messaggio di posta elettronica inviato a 280 presidi. Nella mail che segnala un allarme bomba alle scuole c'è anche una minaccia nei confronti della premier. "Abbiamo piazzato una bomba nel motore dell'auto del vostro primo ministro" scrive il mittente indicato in Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan. Un'unica mail inviata agli istituti scolastici di tutta Italia ha fatto scattare le evacuazioni i decine di istituti di vario gradi nelle città. Al momento sono oltre cento le scuole che hanno dato l'allarme ma il numero sta aumentando. "Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani" c'era scritto nel messaggio firmato Mikhail Antropov, leader del Vilayat di Misoginistan. Nella mail si parla di un "potente ordigno" lasciato nell'edificio all'interno di un sacchetto di plastica "con innesco a distanza".