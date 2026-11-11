Truffe telefoniche a enti religiosi in tutta Italia

Indagando su una tentata truffa a una parrocchia cremonese, la Guardia di finanza di Cremona ha scoperto un'associazione specializzata nel raggirare enti religiosi, monasteri e conventi in tutta Italia. Sono oltre 250 i raggiri accertati, per un profitto di diverse centinaia di migliaia di euro, e sei gli indagati per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di truffe telefoniche. Due persone sono state arrestate, due agli arresti domiciliari e per altre due è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Altre dieci persone risultano inquisite a piede libero. L'attività investigativa, denominata Mala fides, ha preso avvio nel febbraio 2025, quando al Nucleo di polizia economico-finanziaria delle Fiamme gialle è stata presentata querela per un tentativo di raggiro: fingendosi funzionari pubblici, i truffatori avevano cercato di ottenere la restituzione di presunti contributi ministeriali, in realtà inesistenti, descritti come accreditati per errore. Partendo dal numero di cellulare utilizzato per contattare la vittima e dal codice Iban fornito per il versamento, gli investigatori hanno incrociato le informazioni con le banche dati di polizia individuando centinaia di denunce presentate in diverse parti d'Italia. Gli episodi mostravano analogie e collegamenti sufficienti a far ipotizzare l'esistenza di una rete criminale con base operativa a Torino. È proprio con il coordinamento della procura della Repubblica del capoluogo piemontese gli inquirenti hanno via via ricostruito colpi e struttura criminale che aveva basi a Torino e Siracusa, una donna siciliana al vertice e almeno 40 prestanome.