ENTI LOCALI

Province al voto, lo vuole il 74% degli italiani. Ma Torino resterà a guardare

La riforma del Governo Meloni difficilmente vedrà la luce entro la legislatura e, anche se approvata, lascerebbe escluse le 14 Città metropolitane. Un sondaggio boccia la legge Delrio: sette cittadini su dieci chiedono di scegliere direttamente i propri amministratori

Torino non tornerà al voto per scegliere chi governa la Città metropolitana, neppure se passerà la riforma delle Province annunciata dal Governo Meloni. Una riforma, peraltro, destinata a restare sulla carta almeno in questa legislatura. E che, anche se un giorno diventasse legge, lascerebbe l’ex Provincia torinese quasi esattamente com’è ora: un ente di secondo livello.

Il ritorno all’elezione diretta dei presidenti e dei Consigli provinciali, rispolverato dal centrodestra a pochi mesi dalle Politiche, presenta un doppio limite: i tempi, ormai incompatibili con la conclusione dell’iter entro il 2027, e l’esclusione delle Città metropolitane. Il tutto mentre tre italiani su quattro chiedono di tornare alle urne, come certifica il sondaggio dell’Istituto Piepoli presentato oggi dall’Upi, Unione delle Province d’Italia. Una richiesta che l’esecutivo raccoglie quando ormai è troppo tardi per soddisfarla e, comunque, soltanto per una parte del Paese.

Torino resta fuori

A rivelarlo è la lettura dell’articolo 3 della bozza di disegno di legge delega, che prevede il ripristino dell’elezione diretta per presidenti e Consigli provinciali, ma non per gli organi delle 14 Città metropolitane: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo, Catania, Messina e Cagliari. Le ultime quattro sono disciplinate dalle rispettive Regioni a statuto speciale; per le altre dieci, invece, il testo governativo non modifica il sistema elettorale introdotto dalla legge Delrio.

Le Città metropolitane compaiono nell’articolo 4, dedicato al riordino delle competenze, ma scompaiono quando si tratta di restituire agli elettori la scelta dei propri amministratori. A Torino, quindi, il sindaco metropolitano continuerebbe a coincidere con quello del capoluogo, oggi Stefano Lo Russo, mentre il Consiglio metropolitano resterebbe eletto dagli amministratori comunali. Il risultato è che la guida di un ente composto da 312 Comuni continuerebbe a dipendere dall’elezione del sindaco di Torino. E pensare che un precedente testo unificato discusso al Senato prevedeva espressamente il suffragio universale anche per sindaci e Consigli metropolitani. Una disposizione sparita dalla nuova proposta governativa.

Leggi qui il testo del governo

Il 74% rivuole le urne

A misurare quanto sia diffusa la richiesta di tornare al voto è la ricerca realizzata dall’Istituto Piepoli. Il 74% degli italiani è favorevole all’elezione diretta degli organi provinciali e altrettanti conoscono il meccanismo attuale, che affida la scelta agli amministratori locali. Sette intervistati su dieci lo giudicano negativamente.

Per il 69% il voto popolare garantirebbe maggiore rappresentanza democratica e responsabilità degli eletti. Tra i sindaci il consenso supera addirittura il 90%. Il sondaggio rileva inoltre che il 56% dei cittadini considera utile la Provincia, il 62% avverte un forte legame con l’istituzione e il 39% dichiara di avervi fiducia.

Più poteri, ma anche soldi

Ancora più nette le risposte degli amministratori: il 97% dei sindaci considera utile la Provincia, il 65% vorrebbe attribuirle maggiori competenze e nove su dieci chiedono più risorse economiche. Perché la legge Delrio non ha soltanto cancellato il voto diretto, ma ha anche ridimensionato strutture e disponibilità finanziarie degli enti, lasciando aperti problemi che riguardano strade, scuole e servizi ai Comuni.

Resta il nodo politico già emerso nei giorni scorsi. La riforma, inserita in una legge delega che richiederà successivi decreti legislativi, arriva quando il tempo per completarla prima delle elezioni del 2027 è sostanzialmente esaurito. Lo ammettono, con sfumature diverse, anche esponenti della maggioranza e dell’opposizione. Persino il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, pur salutando favorevolmente l’iniziativa, ha riconosciuto che i tempi «non saranno brevi». Per le Province il ritorno alle urne rimane così una promessa rinviata alla prossima legislatura. Per Torino e le altre Città metropolitane, invece, non è previsto neppure sulla carta.