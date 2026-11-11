Gli utili banche a 34,3 miliardi nel 2025

Nel 2025 la classifica delle prime venti banche italiane per totale attivo tangibile risente delle operazioni di aggregazione dell'anno. Sul podio si confermano Intesa Sanpaolo, con 949,2 miliardi di euro (+2,9%), UniCredit, con 867,1 miliardi (+10,9%), e Cdp - Cassa Depositi e Prestiti, con 390,7 miliardi (-0,1%). E' quanto emerge dall'annuale indagine dell'Area Studi Mediobanca dedicata ai maggiori operatori economici del Paese. Dal quarto al decimo posto figurano Banca Monte dei Paschi di Siena (238,3 miliardi; +94,6%), Bper Banca (203 miliardi; +45,2%), Banco Bpm (202,7 miliardi; +2,9%), Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea (167,4 miliardi; +1,8%), Gruppo Bancario Cassa Centrale Banca (94,1 miliardi; +8,3%), Banca Nazionale del Lavoro (94,1 miliardi; +1,3%) e Crédit Agricole Italia (91,9 miliardi; +1,1%). Seguono Banca Mediolanum (89,6 miliardi; +4,4%), Credito Emiliano (67,6 miliardi; +0,2%), FinecoBank (37,2 miliardi; +7,5%), Deutsche Bank (29,5 miliardi; -3,8%), Banca Sella Holding (23,9 miliardi; +9%), Banco di Desio e della Brianza (19,5 miliardi; +5%), Banca Generali (18,2 miliardi; +9,4%), Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno (16 miliardi; +12%), Cassa di Risparmio di Bolzano (15,7 miliardi; +1,2%) e Cassa di Risparmio di Asti (13 miliardi; +0,2%). Complessivamente nel 2025 la redditività del comparto bancario si mantiene su livelli elevati, con un risultato d'esercizio pari a 34,3 miliardi di euro, rispetto ai 31,7 miliardi del 2024. Dopo il picco del 2015 (198 miliardi di euro), a fine 2025 la massa dei crediti deteriorati netti si attesta a 26 miliardi (-0,2%), sostanzialmente in linea con l'anno precedente. L'occupazione diminuisce dell'1,4%, poco più di 3.600 unità, quasi interamente nelle banche Commerciali; aumentano invece gli addetti delle Bcc, di 603 unità (+1,8%), e quelli delle banche di Gestione Titoli e Patrimoni, di 557 unità (+5,3%). Nell'arco degli ultimi dieci anni la riduzione occupazionale sfiora le 52mila unità (-13,7%). L'anno scorso sono stati chiusi 470 sportelli (-2,5%), passati da 19.092 a 18.622; estendendo l'osservazione all'inizio del decennio, la contrazione raggiunge il 33%. A fine anno sono 3.457, pari al 44% del totale, i Comuni italiani privi di presenza bancaria.