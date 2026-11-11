Allarme bomba nelle scuole, alla Questura di Torino 25 segnalazioni

Sono oltre 25 le segnalazioni di allarme bomba arrivate questa mattina alla questura di Torino da altrettanti istituti scolastici che hanno ricevuto una mail anonima, come avvenuto anche in altre città italiane. Gli investigatori stanno verificando ogni segnalazione, mentre la polizia postale, a quanto si apprende, ha avviato accertamenti. In alcune scuole le dirigenze hanno disposto l'uscita degli studenti dalle aule, facendoli radunare nei cortili. "Siamo rimasti un'ora fuori dalle aule - racconta Gabriel, rappresentante d'istituto al Primo Levi - poi quando l'allarme è cessato siamo potuti rientrare". Secondo le prime informazioni, anche gli studenti degli istituti Copernico e Majorana erano stati fatti uscire dagli edifici.