Cirio, "seguo coi prefetti del Piemonte situazione degli allarmi bomba"

"Sto seguendo personalmente con i prefetti del Piemonte e con l'ufficio scolastico regionale, l'evolversi della situazione relativa agli allarmi bomba che hanno interessato centinaia di scuole in tutta Italia e anche in Piemonte. A far scattare l'allarme una mail anonima inviata alle scuole". Ad affermarlo è il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio "I prefetti, le forze di polizia e le autorità competenti stanno effettuando tutte le verifiche per garantire la sicurezza dei nostri ragazzi e di tutto il personale scolastico" ha aggiunto Cirio.