SANITÀ

Piemonte sempre più anziano.

La sanità tiene, i femori meno

Denatalità e aumento dell'età media richiedono un adeguamento delle politiche sanitarie. Nel 2024 risultati sostanzialmente positivi sui livelli essenziali di assistenza. Criticità su alcuni interventi per gli anziani e salute mentale - IL REPORT DEL MINISTERO

La fotografia della sanità italiana scattata nel 2024, con i dati sui Livelli essenziali di assistenza (Lea) a confermare ancora una volta un Paese diviso, era stata anticipata lo scorso luglio. Già allora era emersa la prevedibile conferma di un Nord – con il Veneto in testa – molto più avanti rispetto a gran parte delle regioni del Sud, ancora alle prese con pesanti criticità.

Dal monitoraggio il Piemonte era uscito con risultati decisamente positivi: 95 punti nell'area della prevenzione, 90 nell'assistenza distrettuale e 87 in quella ospedaliera. Valori tra i più elevati dell'intero rapporto, considerando che la soglia di sufficienza è fissata a 60 punti.

Da Icardi a Riboldi

Ora quella fotografia viene ingrandita nei dettagli dalla relazione definitiva del Ministero della Salute, che approfondisce le caratteristiche dei singoli sistemi sanitari regionali. I dati si riferiscono sempre al 2024, anno che in Piemonte ha coinciso con il passaggio, dopo le elezioni di giugno, dalla prima alla seconda Giunta presieduta da Alberto Cirio e con il cambio all’assessorato della sanità, dal leghista Luigi Icardi all'attuale titolare Federico Riboldi, di Fratelli d’Italia.

Pregi e difetti evidenziati dal rapporto sono dunque riconducibili soprattutto alla precedente gestione regionale, pur espressione della stessa coalizione e guidata dal medesimo governatore. La nuova amministrazione, insediatasi a metà anno, ha infatti avuto margini assai limitati per incidere sui risultati del periodo preso in esame.

La relazione attesta che «la Regione Piemonte mantiene nell'anno 2024 un’adempienza su tutti e tre i livelli di assistenza, così come nel 2023 e nel 2022», con valori stabili nell’area ospedaliera e in quella distrettuale e un miglioramento nella prevenzione. In quest’ultimo ambito quasi tutti gli indicatori raggiungono punteggi prossimi al massimo, con l’eccezione di quello relativo agli stili di vita, fermo a 71,4 punti, comunque in crescita rispetto all’anno precedente.

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Questione demografica

Il giudizio positivo si inserisce in un contesto demografico che il Ministero descrive con particolare attenzione. Il Piemonte presenta una popolazione sempre più anziana, con un indice di vecchiaia pari a 232,3, contro il 199,8 nazionale: oltre 232 ultrasessantacinquenni ogni cento giovani sotto i quindici anni, un rapporto superiore di oltre il 16% alla media italiana.

Una dinamica alimentata da un’età media di 47,9 anni, contro i 46,6 nazionali, e da un tasso di fecondità fermo a 1,14 figli per donna, inferiore anche al già basso dato italiano di 1,18. Gli ultrasessantacinquenni rappresentano ormai il 26,6% della popolazione piemontese, contro il 24,3% del Paese.

Il rapporto osserva tuttavia come il progressivo invecchiamento non sembri ancora compromettere la tenuta del sistema economico regionale: il tasso di occupazione sfiora il 69%, mentre il rischio di povertà o esclusione sociale riguarda il 13,5% della popolazione, a fronte del 23,1% nazionale.

Criticità e miglioramenti

Una regione sempre più anziana, dunque, con conseguenze inevitabili sulla domanda di assistenza e sulla necessità di adeguare servizi e strutture sanitarie. Proprio a una patologia che colpisce soprattutto gli anziani è legata una delle criticità segnalate dal Ministero: il peggioramento dell’indicatore relativo alla tempestività degli interventi per la frattura del collo del femore nei pazienti ultrasessantacinquenni. Il punteggio passa da 93,7 nel 2023 a 77,5 nel 2024. Nel frattempo, però, il criterio di misurazione è diventato più rigoroso, passando dai due giorni alle 48 ore dall’accesso in pronto soccorso, circostanza che impone cautela nel confronto. Peggiora anche l’indicatore sulla mortalità entro trenta giorni dal primo ricovero per ictus ischemico, il cui punteggio scende da 83,3 a 77,7.

Segnali positivi arrivano invece dalla chirurgia oncologica della mammella. L’indicatore relativo alla concentrazione degli interventi nei reparti che ne eseguono più di 135 all’anno sale da 62,8 a 71,8 punti. Migliora anche quello relativo ai nuovi interventi entro 120 giorni da un’operazione conservativa, che passa da 69,5 a 80,1.

Meno rassicurante il quadro della salute mentale, dove il punteggio dell’indicatore sui ricoveri psichiatrici ripetuti tra 8 e 30 giorni scende da 72,3 a 61,3, avvicinandosi alla soglia minima di sufficienza. Un arretramento che merita attenzione, considerando le difficoltà che da tempo interessano i servizi psichiatrici territoriali.

Si registra invece un miglioramento nella presa in carico da parte della rete di cure palliative, tema che, a due anni dalla rilevazione, sta alimentando proprio in queste settimane un acceso confronto politico. Le opposizioni contestano le scelte dell’assessore, mentre i gestori degli hospice denunciano l’inadeguatezza delle tariffe regionali rispetto ai costi effettivi dell’assistenza. Il miglioramento dell’indicatore ministeriale, del resto, non equivale a una valutazione della sostenibilità economica delle strutture.

Questione risorse

Due anni – tanto è il tempo trascorso dalla fotografia scattata dal Ministero – non sono pochi. E quanto quei risultati possano essere oggi confermati, migliorati o peggiorati è difficile stabilirlo. Anche perché il rispetto dei Lea, pur rappresentando una misura fondamentale della qualità dell’assistenza, non esaurisce i problemi con cui quotidianamente si confrontano i cittadini, a cominciare dalle liste d’attesa e dalle difficoltà di accesso alle prestazioni.

L’aspetto economico, legato alla disponibilità delle risorse e soprattutto alla capacità di impiegarle efficacemente, resta quindi centrale. Non a caso, nella parte conclusiva della relazione viene affrontata l’evoluzione del sistema di valutazione delle performance sanitarie, con l’attenzione rivolta anche agli aspetti organizzativi, patrimoniali e finanziari e all’efficienza nell'utilizzo delle risorse.

Una prospettiva che per il Piemonte assume un peso particolare. Perché, accanto ai buoni risultati certificati dal Ministero sul versante dei livelli essenziali di assistenza, resta il problema dei conti della sanità regionale, da tempo in profondo rosso. E la vera sfida per chi oggi governa il sistema sanitario piemontese sarà dimostrare di saper conservare quei risultati senza continuare ad accumulare squilibri finanziari.